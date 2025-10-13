किसी जमाने में शाहरुख खान की टांगें तोड़ना चाहता था ये शख्स, गौरी खान से है खून का रिश्ता

शाहरुख खान और गौरी खान की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरीज में से एक है. जब दिल्ली के शाहरुख का दिल गौरी छिब्बर पर आया, तो उन्होंने ठान लिया कि वही उनकी लाइफ पार्टनर बनेंगी. हालांकि, गौरी शुरू में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही थीं, लेकिन शाहरुख ने अपनी जिद और प्यार से उन्हें मना लिया. असली चुनौती थी गौरी के परिवार को राजी करना, क्योंकि शाहरुख के मुस्लिम होने की वजह से उनके घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. एक बार फराह खान के शो में गौरी के भाई विक्रांत छिब्बर ने खुलासा किया कि वे शाहरुख की टांग तोड़ना चाहते थे!

विक्रांत की धमकी पर हंसे शाहरुख

शो में फराह ने विक्रांत से पूछा, “क्या आपको पता था कि शाहरुख आपकी बहन को लाइन मार रहा है?” विक्रांत ने जवाब दिया, “हां, मुझे शक था. किसी ने बताया कि ये वही शाहरुख है.” फिर फराह ने पूछा, “तो फिर क्या किया?” विक्रांत ने हंसते हुए कहा, “मुझे पूरा यकीन था कि ये वही है. लाल निक्कर पहनकर फुटबॉल खेलता था. जब ये गोल करने दौड़ता था, तो मैं इसके गिट्टे तोड़ना चाहता था!” यह सुनकर फराह ने शाहरुख से सवाल किया, “क्या आपको पता था कि ये गौरी के भाई हैं?” शाहरुख ने मजाक में कहा, “हां, इसलिए मैंने सिर्फ पांच गोल किए, वरना 20 करता!” शाहरुख का जवाब सुनकर सेट पर सभी ठहाके मारकर हंस पड़े.

शाहरुख-गौरी की लव स्टोरी का आगाज

शाहरुख और गौरी की प्रेम कहानी 1984 में शुरू हुई, जब दोनों दिल्ली में एक पार्टी में मिले. उस वक्त शाहरुख 18 साल के थे और गौरी 14 की. लंबे संघर्ष और परिवार को मनाने के बाद, दोनों ने 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की. शादी के बाद शाहरुख ने अपने करियर पर ध्यान दिया और 1997 में उनके बेटे आर्यन का जन्म हुआ. 2000 में बेटी सुहाना और 2013 में सरोगेसी के जरिए बेटे अबराम का जन्म हुआ. आज शाहरुख-गौरी की जोड़ी फैंस के लिए प्रेरणा है.