मैच के बीच शाहरुख का ध्यान रखती दिखीं गौरी खान, बार-बार मास्क के लिए गुस्सा करती आईं नजर

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की टीम KKR ने आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीत कर फैंस को गदगद कर दिया. रविवार रात चेन्नई में हुए आईपीएल के फाइनल मैच में शाहरुख अपने पूरे परिवार के साथ टीम को चीयर करने के लिए पहुंचे हुए थे. इस दौरान खान परिवार के बीच एक खूबसूरत बॉन्डिंग भी नजर आई. जहां मैच जीतते ही बेटे अबराम खान ने पिता शाहरुख को गले लगा लिया तो बेटी सुहाना पापा से लिपट कर रोने लगीं. वहीं गौरी खान पूरे मैच के दौरान शाहरुख का ध्यान रखती नजर आईं.

शाहरुख को लेकर परेशान दिखीं गौरी

रविवार को केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच फाइनल मैच खेला गया. मैच में केकेआर की शानदार जीत हुई. मैच का मजा शाहरुख खान ने अपने परिवार के साथ लिया. मैच के दौरान के एक वायरल वीडियो में गौरी खान बार-बार शाहरुख खान को लेकर परेशान होती दिखती हैं और उन्हें डांट भी लगाती दिखती हैं. दरअसल, गौरी मास्क लगाने को लेकर शाहरुख को बार-बार टोकती दिखीं.

Gauri protecting her pasandida human and making him wear mask every now and then is my favourite genre of winning in love ???? #ShahRukhKhan #GauriKhan pic.twitter.com/dfIOCiBeOI