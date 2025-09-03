विज्ञापन

गौहर खान बनीं दूसरी बार मां, इंस्टाग्राम पोस्ट से फैंस के साथ साझा की खुशखबरी

एक्ट्रेस गौहर खान ने दूसरी बार मां बनने की खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की है. उन्होंने और उनके पति जैद दरबार ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी.

Read Time: 3 mins
Share
गौहर खान बनीं दूसरी बार मां, इंस्टाग्राम पोस्ट से फैंस के साथ साझा की खुशखबरी
गौहर खान दूसरी बार बनीं मां
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस गौहर खान ने दूसरी बार मां बनने की खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की है. उन्होंने और उनके पति जैद दरबार ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी. इस पोस्ट में उन्होंने अपने दूसरे बेटे के जन्म की खुशी जाहिर की है. गौहर की इस पोस्ट से उनके चाहने वालों के बीच खुशी की लहर है. गौहर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत कार्ड पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि जेहान अब अपने नए छोटे भाई का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कार्ड में बेटे के जन्म की तारीख 1 सितंबर 2025 भी साफ दिखाई दे रही है. पोस्ट में गौहर ने अपने दोस्तों, परिवार और सभी चाहने वालों का दिल से धन्यवाद किया, जिन्होंने इस खास मौके पर उन्हें प्यार और आशीर्वाद दिया.

गौहर ने नन्हें सदस्य के आगमन से परिवार में आई खुशियों को बयां किया और कहा कि वे इस पल को बहुत खास मानती हैं. उनके पोस्ट को देख फैंस भी बेहद खुश हैं और कमेंट्स के जरिए उन्हें बधाई दे रहे हैं. वहीं उनके साथियों ने भी शुभकामनाएं दीं. सिंगर नीति मोहन ने कमेंट में लिखा, ''ओह माई गॉड! यह न्यूज सुनकर हमें बहुत खुशी हुई. आप सभी को, खासकर जेहान को ढेर सारी बधाइयां.'' 'रोडीज एक्सट्रीम' के विजेता कशिश ठाकुर पुंदीर, एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर, कृति खरबंदा, दीया मिर्जा, समीरा रेड्डी, सोफी चौधरी, तनाज ईरानी और कमडियन सुगंधा मिश्रा ने कमेंट्स में बधाई दी.

गौहर खान का सफर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने 2002 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां उन्हें मिस टैलेंटेड का पुरस्कार मिला. इसके बाद उन्होंने 2009 में बॉलीवुड फिल्म ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' से अपने करियर की शुरुआत की. गौहर ने टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 7' में भाग लेकर खूब लोकप्रियता हासिल की और वह इस शो की विजेता भी बनीं. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे ‘इश्कजादे', ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया' और ‘बेगम जान'. साथ ही उन्होंने कई टीवी शो जैसे ‘खतरों के खिलाड़ी 5' और ‘इंडियाज रॉ स्टार' में भी अपनी प्रतिभा दिखाई.

गौहर के पति जैद दरबार एक मशहूर कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. जैद संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे हैं. गौहर और जैद दरबार ने 25 दिसंबर 2020 को शादी की थी. 10 मई 2023 को उनका पहला बेटा जेहान हुआ था, और अब वे दूसरी बार पिता-माता बने हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gauahar Khan, Gauahar Khan Second Baby, Gauahar Khan Son, Gauahar Khan Zaid Darbar, Gauahar Khan Baby News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com