गणेश चतुर्थी पर हर तरफ सुनाई देते हैं ये हिंदी गाने, हर पंडाल में होती है बप्पा के नाम की धूम

गणपति बप्पा का आगमन इस साल भी धूमधाम से होने वाला है. हर साल की तरह इस बार भी भक्त बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति जी का स्वागत करेंगे. इस साल गजानन का स्वागत होगा 27 अगस्त 2025 को. इसके बाद गणपति बप्पा दस दिन तक विराजेंगे. 6 सितंबर 2025 को गणपति बप्पा की विदाई होगी. गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हर रोज गणपति बप्पा की आराधना होगी. बॉलीवुड भी इस भगक्ति में पीछे नहीं है.

गणेश उत्सव केवल भक्ति का पर्व ही नहीं है बल्कि इसमें उल्लास और मस्ती का भी खास रंग देखने को मिलता है. ढोल-ताशे की गूंज, पंडालों की सजावट और बॉलीवुड के गानों के बिना ये पर्व अधूरा सा लगता है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि बप्पा के आगमन पर कौन से गाने बजाए जाएं, तो आपके लिए यहां हैं 5 ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड सॉन्ग्स, जो हर किसी को गणपति के रंग में रंग देंगे.

1. श्री गणेशा देवा - अग्निपथ

रितिक रोशन की फिल्म अग्निपथ का ये गाना गणपति पंडालों की शान बन चुका है. जहां भी बप्पा की स्थापना होती है. वहां इस गीत की धुन जरूर सुनाई देती है. इसमें जोश भी है और भक्ति भाव भी.

2. सिंदूर लाल चढ़ायो - वास्तव

संजय दत्त की फिल्म वास्तव का ये गीत भक्तों के दिल में खास जगह रखता है. गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल से लेकर घर-घर में ये गाना भक्तिभाव को और गहरा कर देता है.

3. मोरया रे - डॉन

शाहरुख खान की फिल्म डॉन (2006) का ये गाना गणेश उत्सव का जोश और उमंग बखूबी दिखाता है. ढोल-ताशों पर झूमते लोग जब ">

4. गजानन - बाजीराव मस्तानी

संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत गणेश जी को समर्पित सबसे खूबसूरत गानों में से एक है. इसे सुनते ही भक्त का मन ‘गणपति बप्पा मोरया' के भाव से भर जाता है.

5. देवा हो देवा गणपति देवा - हमसे बढ़कर कौन

ये गाना पिछले चार दशकों से गणेश उत्सव की जान है. 1981 में रिलीज हुआ ये गीत आज भी उतना ही पॉपुलर है और हर पंडाल में गूंजता है.