Gabru First Glimpse: 2026 की होली होगी सनी देओल के नाम! बॉर्डर 2 के बाद दिवाली पर किया गबरू का ऐलान

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को आपने तारा सिंह के बाद जाट के अवतार में देखा. वहीं 2026 में बॉर्डर 2 में वह एक फौजी के लुक में नजर आएंगे. लेकिन अब उन्होंने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है. दरअसल, सनी देओल अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें उनके फैंस शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान कर दिया है, जो बॉर्डर 2 के बाद 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में वह गबरू के किरदार में नजर आने वाले हैं.

इंस्टाग्राम पर एक मोशनल वीडियो सनी देओल ने शेयर किया है, जिसमें लिखा है 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में... पॉवर वो नहीं है, जो आप दिखाते हो. वह वो है जो आप करते हो. सनी देओल गबरू के रोल में.

इस वीडियो के साथ कैप्शन में सनी देओल ने लिखा, ताकत वो नहीं है जो आप दिखाते हैं, ताकत वो है जो आप करते हैं! आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया, यहां आप सभी के लिए कुछ है जो इंतजार कर रहे थे. गबरू सिनेमाघरों में 13 मार्च 2026 साहस, विवेक और करुणा की कहानी. मेरे दिल से... दुनिया के लिए! इस पोस्ट को देखते ही फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और एक्टर को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.

इससे पहले सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह एक खूबसूरत रोशनी से जगमगाते खुले मैदान के बैकग्राउंड में आसमान में आतिशबाजी का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सनी देओल इन दिनों "लाहौर 1947" की शूटिंग में व्यस्त हैं. इसके अलावा 22 जनवरी 2026 को सनी देओल की बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने की खबरें जोरों पर है, जिसमें दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं.