सरकार किसी की भी बने, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बन रहे इन मीम्स को देख आपके भी पेट में पड़ जाएगा बल

लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है. हालांकि एनडीए गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं. लेकिन इस बार की सरकार जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करती है. यह दोनों नेता एनडीए या फिर इंडिया में से किसी भी गठबंधन का दामन थाम सकते हैं. जिसके बाद अगली सरकार बन पाएगी. सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर मीम्स का बाढ़ आ गई है. कई लोग फिल्मी मीम्स शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यहां देखें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर फिल्मी मीम्स:-

आपको बता दें कि देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. चुनाव नतीजों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया. वहीं इंडिया गठबंधन ने भी 200 से ज्यादा सीटें हासिल की. अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई. दिल्ली में कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो चुकी है. इसी सिलसिले में तमाम दल और कई पार्टियों के नेता एक्शन में आ चुके हैं. वहीं दिल्ली में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे. बैठक में बीजेपी नेता अमित शाह भी मौजूद रहेंगे.

बुधवार को दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में अब आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. साथ ही मंत्रिमंडल के गठन पर भी चर्चा संभव है. वहीं शाम में इंडिया गठबंधन की भी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. इंडिया गठबंधन ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के आवास पर होगी. दरअसल इंडिया गठबंधन भी हर जोड़-तोड़ में लगा है, ताकि वो अपनी सरकार बनाने की हर संभावना पर विचार कर सकें. लेकिन एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है. ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है.

