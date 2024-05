आईपीएल 2024 से बाहर हुई विराट कोहली की RCB तो सोशल मीडिया पर आई फिल्मी मीम्स की बाढ़, देखे मजेदार मीम्स

22 मई को आईपीएल 2024 में बेहद खास मुकाबला देखने को मिला है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को राजस्थान रॉयल्स से हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की टीम 4 विकेट से जीत हासिल की. इसके साथ ही आरआर ने क्वालीफायर में भी एंट्री कर लिया है. जबकि विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2024 से बाहर हो गई है. दूसरा क्वालीफायर मुकाबला 24 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हार के बार सोशल मीडिया पर फिल्मी मीम्स का बाढ़ आ गई है.

कई सोशल मीडिया यूजर विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मीम्स शेयर कर रहे हैं. यहां देखें मीम्स:-

Keep this is your mind @RCBTweets , No one's gonna remember this season in the future if you didn't win the cup, how many of them know #RCB is the 3rd most successful team in IPL that too without trophy but the fact is nobody cares. This is your best shot, give it all you got. 🙏 pic.twitter.com/Hi6W1NZfmF