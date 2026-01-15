बॉक्स ऑफिस पर पाई-पाई को तरसी ये फिल्में, नेटफ्लिक्स पर बनीं पहली पसंद, टॉप-3 पोजिशन पर किया कब्जा

किसी फिल्म की सक्सेस का पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं ? आप कहेंगे कि ये पता लगाने के लिए तो उसके बजट और बॉक्स ऑफिस पर नजर डाली जाती है. जिस फिल्म ने ना केवल अपना बजट वसूला हो बल्कि उससे ज्यादा कमाई कर मुनाफा कमाया हो उसे हिट कहा सकता है या फिर सक्सेसफुल कैटेगरी में डाला जा सकता है, लेकिन इन दिनों एक नया ही ट्रेंड चल पड़ा है. नया ट्रेंड ये कि थियेटर पर बुरी तरह पिट चुकीं फिल्में ओटीटी पर आकर नई सांस ले रही हैं. लोग इन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इतना देख रहे हैं कि ये प्लैटफॉर्म पर टॉप पोजीशन पा रही हैं. हम फिलहाल इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स पर हमें कुछ इसी तरह का ट्रेंड दिखा.

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही फ्लॉप फिल्में

नेटफ्लिक्स पर अगर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों की बात करें तो टॉप-3 पहले नंबर पर अजय देवगन की दे दे प्यार दे-2, दूसरे नंबर पर एनबीके की अखंडा और तीसरे नंबर पर यामी गौतम और इमरान हाशमी की हक है. ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बड़ा नहीं कर पाई थीं. बात करें नेटफ्लिक्स पर छाई दे दे प्यार दे-2 की तो इस फिल्म का बजट 150 करोड़ था वहीं इस फिल्म की कमाई महज 104.67 करोड़ रुपये थे. इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सक्सेस रही होगी.

अब बात करें नंबर-2 पर राज कर रही अखंडा की तो इस फिल्म का बजट 200 करोड़ था. वहीं विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के हिसाब से फिल्म की कमाई महज 128 करोड़ थी. अब बारी यामी गौतम की जिसे आम जनता ही नहीं करण जौहर, आलिया भट्ट जैसे बड़े स्टार्स भी देखकर रिव्यू कर रहे हैं. यामी गौतम और इमरान हाशमी कि इस फिल्म का बजट विकिपीडियो पर 40 से 45 करोड़ बताया है जबकि फिल्म की कमाई सिर्फ 29.68 करोड़ थी. आंकड़े देखकर आप कह सकते हैं कि ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठप्प थीं. हालत ये थी कि अपना बजट भी वसूल नहीं कर पाई थीं.