अथिया शेट्टी और के.एल राहुल का शादी के बाद पहला वीडियो आया सामने, यूं प्यार से पोज देते आए नजर

अथिया शेट्टी और के.एल. राहुल का पहला वीडियो आया सामने

First video of Athiya Shetty and KL Rahul after Wedding: सुनील शेट्टी की लाड़ली बिटिया अथिया शेट्टी क्रिकेटर के.एल. राहुल के साथ विवाह बंधन में बंध गई हैं. आज दोनों की सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित फार्महाउस पर शादी हुई. इस शादी को जहां बहुत ही सिम्पल रखा गया था, वहीं बॉलीवुड के कुछ सितारे भी इसमें नजर आए. लेकिन इसके साथ ही अथिया शेट्टी और के.एल. राहुल का पहला वीडियो भी सामने आ गया है. इस वीडियो में नवविवाहित जोड़े अथिया शेट्टी क्रिकेटर के.एल. राहुल हाथ थामे फोटोग्राफरों से मुखातिब होता नजर आ रही है.