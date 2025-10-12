विज्ञापन

Filmfare Awards 2025 full winners list: 13 अवॉर्ड्स से इस फिल्म ने बनाया नया रिकॉर्ड

Filmfare Awards 2025 Winners: फिल्म फेयर अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स की लिस्ट में आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन के हाथ बड़ी जीत लगी है. 

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स की लिस्ट
नई दिल्ली:

Filmfare Awards 2025 full winners list: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स अहमदाबाद में बीती रात हुआ. शाहरुख खान ने करण जौहर और मनीष पॉल के साथ इवेंट को होस्ट किया और कृति सेनन, काजोल और अनन्या पांडे ने शो में परफॉर्म किया. लेकिन अब फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के विनर्स की लिस्ट आ गई है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि किरण राव के निर्देशन में बनीं और आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनीं लापता लेडीज ने बेस्ट फिल्म अवॉर्ड के साथ 12 ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इससे पहले रणवीर सिंह की गली बॉय को 13 अवॉर्ड्स मिल चुके हैं. 

फिल्म फेयर अवॉर्ड्स की फुल विनर्स लिस्ट

लीड रोल में बेस्ट एक्टर्स - अभिषेक बच्चन (आई वांट टू टॉक) और कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन)
लीड रोल वाली बेस्ट एक्ट्रेस - आलिया भट्ट (जिगरा)
बेस्ट एक्टर मेल के लिए क्रिटिक्स अवॉर्ड--राजकुमार राव (श्रीकांत)
बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल के लिए क्रिटिक्स अवॉर्ड-प्रतिभा रन्नता (लापता लेडीज)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस - छाया कदम (लापता लेडीज़)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल-रवि किशन (लापता लेडीज)
बेस्ट फ़िल्म के लिए क्रिटिक्स अवॉर्ड - शूजीत सरकार (आई वांट टू टॉक)
बेस्ट न्यूकमर एक्ट्रेस -नितांशी गोयल (लापता लेडीज़)
बेस्ट न्यूकमर एक्टर - लक्ष्य (किल)
बेस्ट न्यूकमर निर्देशक - कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस), आदित्य सुहास जंभाले (आर्टिकल 370)
बेस्ट एक्शन--सीयॉन्ग ओह और परवेज़ शेख (हत्या)
बेस्ट पटकथा - स्नेहा देसाई (लापता लेडीज़)
बेस्ट कहानी--आदित्य धर और मोनाल ठक्कर (अनुच्छेद 370)
बेस्ट संवाद - स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)
बेस्ट म्यूजिक एल्बम--राम संपत (लापता लेडीज़)
बेस्ट सॉन्ग - प्रशांत पांडे (लापता लेडीज)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल --अरिजीत सिंह (लापता लेडीज)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल - मधुबंती बागची (स्त्री 2)
बेस्ट रूपांतरित पटकथा--रितेश शाह और तुषार शीतल जैन (आई वांट टू टॉक)
बेस्ट फ़िल्म--लापता लेडीज़
बेस्ट निर्देशक - किरण राव (लापता लेडीज)
बेस्ट फिल्म के लिए आलोचकों का पुरस्कार--आई वांट टू टॉक (शूजीत सरकार)
बेस्ट साउंड डिज़ाइन--सुबाष साहू (किल)
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर - राम संपत (लापता)। देवियों)
बेस्ट वीएफएक्स--रीडिफाइन (मुंज्या)
बेस्ट कोरियोग्राफी - बॉस्को-सीज़र (बैड न्यूज़ से तौबा तौबा)
बेस्ट संपादन-शिवकुमार वी. पणिक्कर (किल)
बेस्ट कॉस्ट्यूम - दर्शन जालान (लापता लेडीज)
बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन--मयूर शर्मा (किल)
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी - रफ़ी महमूद (किल)

इसके अलावा स्पेशल अवॉर्ड भी दिया गया, जिसमें लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार को ज़ीनत अमान और श्याम बेनेगल (मरणोपरांत) दिया गया. वहीं संगीत में उभरती प्रतिभा के लिए आरडी बर्मन पुरस्कार--अचिंत ठक्कर (जिगरा, मिस्टर एंड मिसेज माही) को अवॉर्ड दिया गया. 
 

