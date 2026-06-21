 Father's Day: जब बड़े पर्दे पर दिखी रियल लाइफ पिता-बेटे की जोड़ी, तो क्या रहा फिल्म का अंजाम?

फादर्स डे के मौके पर बॉलीवुड की उन फिल्मों पर नजर डालेंगे, जिनमें रियल लाइफ पिता-बेटे की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर साथ काम किया, कुछ फिल्मों में इन जोड़ियों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, तो कुछ को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला. इन पिता- बेटे की मशहूर जोड़ियों में कई सुपरस्टार और उनके बच्चे भी शामिल हैं.

धर्मेंद्र- सनी देओल और बॉबी देओल

देओल परिवार ने कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है. इनमें सबसे खास है इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा 'अपने' (2007), जिसमें धर्मेंद्र ने एक बदनाम बॉक्सर का रोल किया था जो अपने दो बेटों के जरिए अपनी इज़्ज़त वापस पाना चाहता था. बाद में वे 2011 में आई कॉमेडी फिल्म 'यमला पगला दीवाना' में भी साथ दिखे.

अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. वहीं उनके बेटे अभिषेक भी एक्टर हैं. दोनों की यह दमदार जोड़ी कई हिट फिल्मों में साथ दिखी. इसमें' 2005 में आई बंटी और बबली'में अमिताभ एक सख़्त पुलिसवाले के रोल में थे जो ठग अभिषेक का पीछा करते हैं. वहीं 2009 में आई फिल्म 'पा'में वह अभिषेक के बेटे के रोल में दिखे थे, जबकि उनके पिता ने एक ऐसे व्यक्ति का रोल किया था जो प्रोजेरिया नाम की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था.

विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना

दिग्गज स्टार विनोद खन्ना ने 1997 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हिमालय पुत्र' में अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ काम किया. यह अक्षय की डेब्यू फिल्म थी.

सुनील दत्त और संजय दत्त

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ऋषि कपूर और रणबीर कपूर

ऋषि कपूर और उनके रणबीर कपूर दोनों ही मशहूर एक्टर रह चुके हैं. दोनों ने कई हिट फिल्में दी. दोनों 2013 की कॉमेडी फिल्म 'बेशरम' में साथ काम किया था.इसमें उन्होंने असल जिंदगी के काफी अलग किरदार निभाया था.

फिरोज खान और फरदीन खान

अपने समय में कई हिट फिल्में देने वाले एक्टर-फिल्ममेकर फिरोज खान ने 2003 की फिल्म 'जानशीं' में अपने बेटे फरदीन के साथ काम किया था.

