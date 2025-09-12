10 करोड़ का डाइनिंग टेबल देख दंग रह गईं फराह खान, दिखाई अशनीर ग्रोवर के लग्जरी घर की झलक

विज्ञापन

अशनीर ग्रोवर का 10 करोड़ का टेबल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक फराह खान अपने यूट्यूब चैनल के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं. अपने व्लॉग में वह मशहूर हस्तियों के साथ मजेदार बातचीत और उनके घरों की सैर करवाती हैं. हाल ही में फराह अपने कुक दिलीप के साथ बिजनेसमैन और ‘शार्क टैंक इंडिया' के जज रह चुके अशनीर ग्रोवर के दिल्ली वाले आलीशान घर पहुंचीं. इस व्लॉग में अशनीर और उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर ने अपने घर की खासियतें दिखाईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उनका कथित 10 करोड़ रुपये का डाइनिंग टेबल.

10 करोड़ के डाइनिंग टेबल की असल कहानी

फराह खान का ध्यान खींचने वाली चीज थी अशनीर का डाइनिंग टेबल, जिसके 10 करोड़ रुपये की कीमत होने की अफवाह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. जब फराह ने अशनीर से इस दावे का सच पूछा, तो उन्होंने हंसते हुए पूरी कहानी बताई. अशनीर ने कहा, “मीडिया को मेरे बारे में कुछ सनसनीखेज चाहिए था. असल में डाइनिंग टेबल का वजन 150 किलो था, लेकिन किसी ने इसे गलती से 150,000 रुपये समझ लिया. फिर यह मान लिया गया कि यह रकम अमेरिकी डॉलर में है, यानी करीब 1 करोड़ रुपये.”

उन्होंने आगे बताया, “एक हिंदी अखबार को लगा कि 1 करोड़ भी कम है, तो उन्होंने इसमें एक जीरो और जोड़कर इसे 10 करोड़ रुपये बना दिया!” फराह यह सुनकर हंस पड़ीं और मजाक में बोलीं, “तो ये 10 करोड़ का टेबल नहीं है?” इस पर अशनीर और माधुरी ने हंसते हुए कहा, “हम इसे आपको 1 करोड़ में दे सकते हैं!” फराह इस जवाब पर ठहाके लगाकर हंसने लगीं.

कौन हैं अशनीर ग्रोवर?

अशनीर ग्रोवर एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने भारत पे के को-फाउंडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई. वह अपने बेबाक अंदाज और सीधे बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में वह ‘राइज एंड फॉल' नाम का रियलिटी शो को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा 2024 में उन्हें सलमान खान के साथ ‘बिग बॉस 18' के मंच पर भी देखा गया, इसके बाद से उनकी चर्चा और बढ़ गई. अशनीर ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की है.

फराह का यूट्यूब सफर

फराह खान अपने यूट्यूब चैनल पर मेहमानों के साथ हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत करती हैं और उनके घरों की अनोखी झलकियां दिखाती हैं. इस बार अशनीर के घर की सैर ने दर्शकों को उनके शानदार लाइफस्टाइल की एक झलक दी. फराह का यह व्लॉग न सिर्फ मनोरंजक था, बल्कि इसने 10 करोड़ के डाइनिंग टेबल की अफवाह का सच भी सामने लाया.

