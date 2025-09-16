एक जैसे हैं सलमान खान और बाबा रामदेव! शादी ना करने के अलावा एक और बात निकली कॉमन

फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान हाल ही में अपने कुकिंग व्लॉग के लेटेस्ट एपिसोड के लिए हरिद्वार में बाबा रामदेव के आश्रम गईं. यह मुलाकात ह्यूमर, गर्मजोशी और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ हल्की-फुल्की बातचीत भरी रही. बाबा रामदेव ने फराह को खुद अपना पूरा आश्रम दिखाया जिसमें मेडिटेशन सेंटर, कॉटेज और भी कई चीजें शामिल हैं. उन्हें चारों तरफ दिखाते हुए, बाबा रामदेव ने कमेंट किया, "हमने लोगों के रहने के लिए बना रखा है महल और अपने लिए झोपड़ी."

फराह ने तुरंत अपने ट्रेडमार्क कॉमेडी के साथ जवाब दिया, "तो आप और सलमान खान एक ही हो. वो भी 1बीएचके में रहते हैं और बनाते हैं महल सब के लिए" इस तुलना पर योग गुरु खुद हंस पड़े और बोले कहा, "हां, ये बात तो सही है."

हल्की-फुल्की नोकझोंक यहीं नहीं रुकी. बाबा रामदेव की एनर्जी और रूप-रंग से साफ तौर से इम्प्रेस्ड फराह ने उनकी एनर्जी और फिटनेस की तारीफ की, यहां तक कि पूछा कि क्या उन्होंने कभी बॉलीवुड में आने के बारे में सोचा है. बाबा रामदेव भी हंस दिए.

फराह खान का कुकिंग व्लॉग

फिल्म मेकर ने 2024 में अपनी कुकिंग व्लॉग सीरीज की शुरुआत की, जिसमें दर्शकों को अपने भरोसेमंद कुक दिलीप के साथ अलग-अलग मशहूर हस्तियों के घरों में ले जाया गया. साथ में वे मजेदार, हल्की-फुल्की बातचीत करते हुए नई रेसिपीज तलाशते हैं, जो जल्द ही शो का फोकस बन गईं. समय के साथ, दिलीप फैन्स के पसंदीदा बन गए हैं, फराह के साथ उनकी मजेदार केमिस्ट्री और चुलबुली नोकझोंक ने उन्हें अपने आप में एक स्टार बना दिया है. उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने हाल ही में उन्हें 11 सितंबर को मुंबई में YouTube फैनफेस्ट में एक स्पेशल जगह दिलाई.