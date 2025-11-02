विज्ञापन

शाहरुख खान के बर्थडे के जश्न में डूबे फैन्स, किंग खान की एक झलक के लिए दुनियाभर से पहुंचे मुंबई

मुंबई के ‘थ्री वाइज मंकीज’ नामक स्थान पर शाहरुख के चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. किसी ने शाहरुख के प्रसिद्ध गीत गाकर माहौल को सरगर्म किया तो किसी ने उनके मशहूर अंदाज में हाथ फैलाकर नृत्य किया.

Read Time: 2 mins
Share
शाहरुख खान के बर्थडे के जश्न में डूबे फैन्स, किंग खान की एक झलक के लिए दुनियाभर से पहुंचे मुंबई
शाहरुख खान 2 नंवबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं
Social Media
नई दिल्ली:

फिल्मी दुनिया के बादशाह शाहरुख खान का जादू एक बार फिर देखने को मिला जब उनके साठवें जन्मदिन पर देश–विदेश से उनके चाहने वाले मुंबई पहुंचे. इंडोनेशिया, फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से आए सैकड़ों प्रशंसकों ने अपने प्रिय सितारे का जन्मदिन किसी त्यौहार की तरह मनाया. हर साल की तरह इस बार भी एस.आर.के. यूनिवर्स नाम के प्रशंसक समूह ने इस आयोजन को यादगार बना दिया. मुंबई के ‘थ्री वाइज मंकीज' नामक स्थान पर शाहरुख के चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. किसी ने शाहरुख के प्रसिद्ध गीत गाकर माहौल को सरगर्म किया तो किसी ने उनके मशहूर अंदाज में हाथ फैलाकर नृत्य किया.

Latest and Breaking News on NDTV

इंडोनेशिया से आए फैन्स ने ‘छम्मक छलो' गीत पर शानदार नृत्य किया. कुछ लोग शाहरुख की तरह कपड़े पहने दिखाई दिए, तो किसी के हाथ पर शाहरुख का टैटू नजर आया. यूं तो हर साल शाहरुख के प्रशंसक दुनिया भर से मुंबई पहुंचकर उनका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन इस बार यह दिन उनके लिए और भी खास रहा, क्योंकि शाहरुख की नई फिल्म किंग का टीजर जारी हुआ है. एक बार फिर शाहरुख अपने प्रशंसकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं और उनके चाहने वालों की गिनती में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि शाहरुख खान ने अपना जन्मदिन अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अलीबाग में मनाया. एक नवम्बर की रात वे अपने प्रियजनों के साथ वहां पहुंचे, जहां करण जौहर, फराह खान, अनन्या पांडे, नव्या नंदा, वेदांग रैना और रानी मुखर्जी जैसे उनके नजदीकी मित्र और फिल्मी जगत के जाने-माने चेहरे इस खास जश्न का हिस्सा बने.

Latest and Breaking News on NDTV

अंत में मुंबई में मौजूद प्रशंसकों ने एक बड़ा केक काटकर अपने पसंदीदा सितारे की लंबी उम्र और सफलता की कामना की. यह केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि उस कलाकार के प्रति प्रेम और श्रद्धा का उत्सव था, जिसने अपनी मुस्कान और रोमांस से करोड़ों दिलों में जगह बनाई है. निस्संदेह, शाहरुख खान सिर्फ एक्टर नहीं, एक भावना हैं — जिनका जन्मदिन अब एक वैश्विक उत्सव बन चुका है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
SRK 60th Birthday, Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan Birthday, Shah Rukh Khan Age, Shah Rukh Khan Wife, Shah Rukh Khan Kids, Shah Rukh Khan Fans, Shah Rukh Khan News, Shah Rukh Khan Birthday Celebration
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com