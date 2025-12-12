बर्थडे रजनीकांत स्टाइल: कहीं दूध, कहीं तिलक, किसी ने किया डांस तो फिर से रिलीज हुई 26 साल पुरानी फिल्म

सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए आज दोहरी खुशी का दिन था. एक तरफ थलाइवा 75 साल के हो गए, दूसरी तरफ उनकी सिनेमा यात्रा के 50 शानदार साल पूरे हो गए. इस मौके पर उनकी 1999 की सुपरहिट फिल्म “पदयप्पा” 26 साल बाद फिर से सिनेमाघरों में लौट आई और तमिलनाडु भर में थिएटरों के बाहर उत्सव जैसा माहौल बन गया. चेन्नई के रोहिणी सिल्वर स्क्रीन्स थिएटर पर सुबह 8 बजे से ही सैकड़ों फैंस जमा हो गए थे. मानो 1999 का “फर्स्ट डे फर्स्ट शो” फिर से जी रहे हों.
थिएटर के बाहर रजनीकांत सर के बड़े-बड़े कटआउट पर दूध अभिषेक (पाल अभिषेकम) हुआ तो चारों तरफ तालियां और “थलाइवा... थलाइवा...” के नारे गूंज उठे. थिएटर के अंदर भी केक काटकर जन्मदिन और गोल्डन जुबली मनाई गई. हैदराबाद से पदयप्पा टी-शर्ट पहनकर आए किशोर साई ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, “मेरे लिए थलाइवा का जन्मदिन मेरा अपना जन्मदिन से भी बड़ा है. पदयप्पा मैंने सैकड़ों बार देखी है, लेकिन आज का अनुभव बिल्कुल अलग है.” एक युवा डॉक्टर ने छुट्टी लेकर फिल्म देखी और बोले, “बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर पीढ़ी को 50 साल तक बांधे रखना सिर्फ रजनी सर ही कर सकते हैं.”
இன்று தலைவருக்கு
75 வது பிறந்த
நாளை முன்னிட்டு
தலைவருக்கு
ரோகிணி தியேட்டரில்
பால் ஊத்தி பூசணிக்காய் உடைத்து தலைவருக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடினோம்
நாடி துடிப்பது உயிருக்காக
உயிரே இருப்பது ரஜினிகாக
🎂❤️🤘@NikileshSurya @OnlineRajiniFC @RajiniFansTeam1 @RajiniFollowers pic.twitter.com/GtEVwbqytI
फिल्म के डायरेक्टर के.एस. रविकुमार की बेटियां जसवंती और जाननी भी थिएटर पहुंचीं. जसवंती ने कहा, “फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, इसलिए आज का दिन सपने जैसा लग रहा है.” दर्शकों को सरप्राइज भी मिला एक खास घड़ी जो फिल्म के गानों के साथ-साथ खुद-ब-खुद चमकने लगती है. बच्चे-बड़े सब हैरान और खुश थे. लाइन प्रोड्यूसर थेन्नप्पन और स्टंट मास्टर कमल कन्नन भी फिल्म देखने आए. थेन्नप्पन बोले, “पदयप्पा फिर से ब्लॉकबस्टर बन जाएगी.”
#Padayappa Re-Release MASS Celebrations everywhere! 🤯🔥— Tharani ʀᴛᴋ (@iam_Tharani) December 12, 2025
The perfect birthday gift for Superstar #Rajinikanth. After all these years, the intro scene STILL explodes with pure goosebumps! 😎🌟🔥#HBDSuperstarRajinikanth
pic.twitter.com/lWkzwWLQNl
बेंगलुरु के बस कंडक्टर से भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार तक का रजनीकांत का सफर फैंस आज भी गर्व से याद करते हैं. फैंस की सबसे बड़ी ख्वाहिश अब एक ही है, रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर दिखे. एक फैन रेश्मी ने कहा, “ये सपना पूरा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी.” थलाइवा को जन्मदिन और 50 साल की सिने यात्रा की ढेर सारी बधाई!
