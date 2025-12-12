विज्ञापन

बर्थडे रजनीकांत स्टाइल: कहीं दूध, कहीं तिलक, किसी ने किया डांस तो फिर से रिलीज हुई 26 साल पुरानी फिल्म

सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए आज दोहरी खुशी का दिन था. एक तरफ थलाइवा 75 साल के हो गए, दूसरी तरफ उनकी सिनेमा यात्रा के 50 शानदार साल पूरे हो गए.

फैंस ने इस तरह मनाया रजनीकांत का 75वां जन्मदिन
सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए आज दोहरी खुशी का दिन था. एक तरफ थलाइवा 75 साल के हो गए, दूसरी तरफ उनकी सिनेमा यात्रा के 50 शानदार साल पूरे हो गए. इस मौके पर उनकी 1999 की सुपरहिट फिल्म “पदयप्पा” 26 साल बाद फिर से सिनेमाघरों में लौट आई और तमिलनाडु भर में थिएटरों के बाहर उत्सव जैसा माहौल बन गया. चेन्नई के रोहिणी सिल्वर स्क्रीन्स थिएटर पर सुबह 8 बजे से ही सैकड़ों फैंस जमा हो गए थे. मानो 1999 का “फर्स्ट डे फर्स्ट शो” फिर से जी रहे हों. 

थिएटर के बाहर रजनीकांत सर के बड़े-बड़े कटआउट पर दूध अभिषेक (पाल अभिषेकम) हुआ तो चारों तरफ तालियां और “थलाइवा... थलाइवा...” के नारे गूंज उठे. थिएटर के अंदर भी केक काटकर जन्मदिन और गोल्डन जुबली मनाई गई. हैदराबाद से पदयप्पा टी-शर्ट पहनकर आए किशोर साई ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, “मेरे लिए थलाइवा का जन्मदिन मेरा अपना जन्मदिन से भी बड़ा है. पदयप्पा मैंने सैकड़ों बार देखी है, लेकिन आज का अनुभव बिल्कुल अलग है.” एक युवा डॉक्टर ने छुट्टी लेकर फिल्म देखी और बोले, “बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर पीढ़ी को 50 साल तक बांधे रखना सिर्फ रजनी सर ही कर सकते हैं.”

 

