इस एक्ट्रेस की फिल्म ने 12 दिन में कमाए 635 करोड़, 700 किलोमीटर की दूरी तय कर फैन पहुंचा मिलने- वीडियो वायरल

फैन्स क्या कुछ नहीं कर गुजरते. बस उनको चाहत होती है तो अपने पसंदीदा स्टार से मिलने की. कुछ ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक फैन ने अपनी चहेती एक्ट्रेस के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जो हैरान करके रख देगा. ये किस्सा उस एक्ट्रेस से जुड़ा है जिसकी फिल्म ने 12 दिन के अंदर 635 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अगर अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाए हैं तो हम आपको बता दें कि ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि 'कांतारा चैप्टर 1' की हीरोइन रुकमिणी वासंत है. जिनका एक फैन उनसे मिलने के लिए 700 किलोमीटर का सफर तय कर उनसे मिलने पहुंचा.

ये फैन है राजू. जिसने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस रुकमिणी वासंत से मिलने के लिए 700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की. राजू ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की, 'सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. सबसे विनम्र व्यक्ति, और मेरे लॉकस्क्रीन पर आपकी तस्वीर देखकर जो प्रतिक्रिया दी, वह अब भी मेरे दिमाग पर छाई हुई है.' मुलाकात की तस्वीरों में रुकमिणी राजू से गुलाबी का फूल लेती नजर आ रही हैं.

Never in my dreams I believed this would happen.I have travelled 700+ kilometres only to see you @rukminitweets.The most humble person and the reaction you gave after seeing your picture in my lockscreen is still ruling my mind.#RukminiVasanth @rukminitweets pic.twitter.com/TE0CosYNW4 — Raju (@Raju26115723) October 12, 2025

सोशल मीडिया यूजर्स इसे 'साल का सबसे प्योर फैन' बता रहे हैं. कई ने मजाक में राजू को 'बेस्ट फैन अवॉर्ड' के लिए नामित किया है. रुकमिणी वासंत की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इसमें केजीएफ फेम यश के साथ 'टॉक्सिक: अ फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' और जूनियर एनटीआर के साथ प्रशांत नील की फिल्म 'ड्रैगन' में भी दिखाई देंगी. बता दें कि रुकमिणी वासंत ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस समय बॉक्स ऑफिस पर गरदा उड़ाए हुए है. फिल्म ने 125 करोड़ के बजट में 635 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.