Toxic की एक्ट्रेस Rukmini Vasanth की 5 तस्वीरें, देख कर आप भी हार बैठेंगे दिल

टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स से एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है. कन्नड़ स्टार यश की यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Toxic New Poster : Rukmini Vasanth का फर्स्ट लुक
टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स से एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है. कन्नड़ स्टार यश की यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रुक्मिणी इस आने वाली एक्शन थ्रिलर में मेलिसा का किरदार निभा रही हैं. मंगलवार यानी 6 जनवरी को मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया. तस्वीर में एक्ट्रेस एक पार्टी में लोगों से भरे कमरे में ग्रेसफुली चलती हुई दिख रही हैं. वह एक फिरोजी गाउन और रेट्रो लुक में सबका ध्यान खींच रही हैं. पोस्ट में लिखा था, "टॉक्सिक ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में मेलिसा के रूप में रुक्मिणी वसंत को पेश करते हुए.

रुक्मिणी से पहले मेकर्स ने कियारा आडवाणी का नादिया के रूप में, हुमा कुरैशी का एलिजाबेथ के रूप में, नयनतारा का गंगा के रूप में और तारा सुतारिया का रेबेका के रूप में कैरेक्टर पोस्टर भी जारी किए थे. टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने रुक्मिणी वसंत की अपने काम के प्रति लगन की खूब तारीफ की.

वैरायटी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, “रुक्मिणी के बारे में मुझे जो बात सबसे ज्यादा पसंद है, वह है एक एक्टर के तौर पर उनकी समझदारी. वह सिर्फ एक्टिंग नहीं करतीं, बल्कि चीजों को समझती हैं. वह सवाल पूछती हैं, शक की वजह से नहीं बल्कि जिज्ञासा की वजह से. यह मुझे और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है और कभी-कभी एक डायरेक्टर के तौर पर मेरे अपने फैसलों पर भी. उन्हें काम करते हुए देखकर मुझे याद आता है कि स्क्रीन पर समझदारी अक्सर उन चीजों में होती है जो कही नहीं जातीं.”

डायरेक्टर ने आगे कहा, “शॉट्स के बीच, मैं अक्सर उन्हें चुपचाप अपनी जर्नल में लिखते हुए देखती हूं, विचारों को सेट से छोटी-मोटी कहानियों को कैद करते हुए. वे पल उनके काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. वह लगातार अपनी अंदर की दुनिया बना रही हैं.

मुझे उनका तरीका अविश्वसनीय रूप से विचारशील लगता है, और कभी-कभी, सच कहूं तो, मैं चाहती हूं कि मैं उन पन्नों को चुरा लूं और उन्हें पढ़ूं, सिर्फ़ ऐसे लेयर्ड परफॉर्मेंस के पीछे के दिमाग को समझने के लिए.”

