विज्ञापन

NDTV Indian Of The Year 2025: जान्हवी कपूर ने जीता एक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड, बोलीं- मैं नीरज घेवन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं

NDTV Indian of the Year 2025: जाह्नवी कपूर ने एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवॉर्ड अपने नाम किया है.

Read Time: 2 mins
Share
NDTV Indian Of The Year 2025: जान्हवी कपूर ने जीता एक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड, बोलीं- मैं नीरज घेवन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं
NDTV Indian of the Year 2025: जाह्नवी कपूर ने जीता एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवॉर्ड
नई दिल्ली:

19 दिसंबर को NDTV Indian of the Year 2025 समारोह का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत 14 विविध श्रेणियों में ऐसी हस्तियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने काम से सुर्खियां बटोरी और लोगों की सराहना हासिल की. वहीं इस लिस्ट में जाह्नवी कपूर का भी नाम शामिल हो गया है, जिन्होंने इंडियन ऑफ द ईयर में एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है. वहीं अवॉर्ड मिलने पर उन्होंने फैंस को शुक्रिया अदा किया और कहा- ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है. खासतौर पर उस खास फिल्म के लिए जो मैंने की. इस फिल्म ने मुझे अवॉर्ड और सम्मान के अलावा इसने मुझे अहसास दिलाया कि मैं किस तरह का काम करना चाहती हूं. किस तरह की आर्टिस्ट बनना चाहती हूं. मैं नीरज घेवन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने मुझे इस फिल्म का इस जर्नी का हिस्सा बनाया. वहीं उन्होंने कहा कि वह नीरज घेवन को इंडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड डेडिकेट करना चाहती हैं.

किस चीज में कच्ची हैं जाह्नवी

जाह्नवी कपूर ने एनडीटीवी से कहा- मैं सिंगिंग में बहुत ही खराब हूं. अगर मैंने गाया तो यह पूरा हॉल ही खाली हो जाएगा. आगे जब जाह्नवी कपूर से पूछा गया कि वह किसकी नकल करने में माहिर हैं तो उन्होंने चाचा अनिल कपूर का नाम लिया. वहीं एक्टिंग करके भी दिखाई. 

इसके अलावा जाह्नवी कपूर ने होमबाउंड के दौरान का एक किस्सा शेयर किया और बताया कि वह तेलुगु फिल्म की भी शूटिंग कर रही थीं तो जब होमबाउंड के सेट पर आती थीं तो कई बार नीरज कहते थे अरे जाह्नवी थोड़ा तेलुगु हो रहा है. ये सेट पर हमारे लिए एक हल्का फुल्का मस्तीभरा मोमेंट हो जाता था.

बता दें कि नीरज घेवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘होमबाउंड' ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है. वह  भारत की ऑफीशियल एंट्री के तौर पर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की 15 शॉर्टलिस्टेड फिल्मों में जगह बनाने में कामयाब रही. इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर नजर आ चुके हैं. इससे पहले कान फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होम बाउंड को सराहा गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Janhvi Kapoor, Actor Of The Year Award, Janhvi Kapoor   Wins Actor Of The Year Award In Indian Of The Year
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com