विज्ञापन

EXCLUSIVE: मैं वन नाइट स्टैंड आदमी नहीं हूं... जानें विवेक ओबरॉय ने कही ये बात

विवेक ओबरॉय ने हाल ही में बिजनेस को लेकर बात की और बताया कि वह वन नाइट स्टैंड जैसे रिश्तों पर विश्वास नहीं करते. 

Read Time: 2 mins
Share
EXCLUSIVE: मैं वन नाइट स्टैंड आदमी नहीं हूं... जानें विवेक ओबरॉय ने कही ये बात
विवेक ओबरॉय ने कही ये बात
नई दिल्ली:

विवेक ओबरॉय बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. जबकि उनके पिता सुरेश ओबरॉय भी एक जमाने में हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर्स की लिस्ट में शामिल थे. हालांकि विवेक ओबरॉय ने फिल्म वर्ल्ड से ज्यादा बिजनेस में अपना करियर बना लिया है. आज बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स से ज्यादा उनका नेटवर्थ है. रिपोर्ट्स की मानें तो उनका 1200 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ है और वह बिजनेस में अपनी अच्छी पहचान हासिल कर चुके हैं. वहीं हाल ही में जब एनडीटीवी प्रॉफिट में उनसे बिजनेस को लेकर कुछ सवाल पूछे गए तो विवेक ओबरॉय ने वन नाइट स्टैंड की जगह  लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों पर भरोसा करने की बात कही. 

विवेक ओबरॉय ने कहा, हां, यही हमेशा मेरा इरादा रहा है. मैं वन नाइट स्टैंड के रिश्तों में यकीन नहीं रखता. मैं शादियों में विश्वास करता हूं. इसलिए, मेरे ज्यादातर रिश्ते लंबे समय तक चलने वाले विवाह रहे हैं, और यही तरीका है जिससे मैं चुनता हूं कि मुझे क्या चाहिए. बहुत जल्दी मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे पैसे की उतनी परवाह नहीं है जितनी कि मैं संपत्ति की परवाह करता हूं. यही वो पहला सवाल है जो मैं किसी भी फाउंडर से पूछता हूं जो मेरे साथ काम करने आता है.

आगे उन्होंने कहा, क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो या संपत्ति बनाना चाहते हो? अगर उसने कहा कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो मैं अलविदा कह देता हूं. अगर वो कहता है कि मैं संपत्ति बनाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूं, ठीक है, चलो पार्टनरशिप पर विचार करते हैं. क्योंकि मेरा हमेशा यही मानना है कि दिन के अंत में मुनाफा एक तिमाही के लिए होता है, लेकिन उद्देश्य जिंदगी भर के लिए होता है. 

वर्कफ्रंट की बात करे तो विवेक ओबरॉय ने साल 2002 में कंपनी फिल्म से डेब्यू किया था. जबकि मस्ती, ओमकारा, कृष 3, ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों से उन्होंने पहचान बनी. जबकि पिछले दिनों उन्हें रोहित शेट्टी की कॉप सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ देखा गया था. पर्सनल लाइफ की बात करें तो विवेक ओबरॉय ने साल 2010 में प्रियंका अलवा ओबरॉय से शादी की थी. वहीं कपल के दो बच्चे हैं और लाइमलाइट से दूर रहते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vivek Oberoi, Vivek Oberoi Movies, Vivek Oberoi One Night Stand, Vivek Oberoi Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com