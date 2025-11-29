विज्ञापन

‘हर महिला चाहती है पति- बच्चों के साथ रहना’,जब हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनने पर छलका था दर्द, वो ख्वाहिश...

हेमा मालिनी के कई पुराने वीडियोज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें वो धर्मेंद्र से जुड़ी यादें शेयर कर रही हैं. ऐसे ही एक इंटरव्यू में हेमा उस ख्वाहिश को जाहिर कर रही हैं, जिसे वो कभी जी नहीं सकीं.

Read Time: 2 mins
Share
‘हर महिला चाहती है पति- बच्चों के साथ रहना’,जब हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनने पर छलका था दर्द, वो ख्वाहिश...
हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनने पर छलका था दर्द
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र बीते 24 नवंबर को ये दुनिया छोड़ कर चले गए लेकिन परिवार और फैंस के दिलों में वह हमेशा जिंदा रहेंगे. धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके कई पुराने इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वहीं हेमा मालिनी के कई पुराने वीडियोज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें वो धर्मेंद्र से जुड़ी यादें शेयर कर रही हैं. ऐसे ही एक इंटरव्यू में हेमा उस ख्वाहिश को जाहिर कर रही हैं, जिसे वो कभी जी नहीं सकीं.

एक पुराने इंटरव्यू में एंकर हेमा मालिनी को रियल फेमेनिस्ट बताती हुए कहती हैं कि आप फेमिनिज्म की असली उदाहरण हैं, क्योंकि आपने शादी के बाद भी अलग और इंडिपेंडेंट रहना चुना. लेकिन एंकर के इस बात पर हेमा जो जवाब देती हैं वो चौंकाने वाला है. हेमा उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ से खुश नजर नहीं आती. वह कहती हैं कि ये मेरी च्वाइस नहीं बल्कि मजबूरी है, परिस्थितियों की वजह से लिया गया फैसला है.

बता दें कि धर्मेंद्र से शादी के बाद भी हेमा मालिनी उनके घर में नहीं रहीं, बल्कि उनसे अलग एक मकान में अपनी बच्चियों के साथ रहीं. हेमा ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वह धर्मेंद्र की पहली पत्नी और उनके परिवार को किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहती थीं, इसलिए वह अलग रही थीं.

एक ख्वाहिश जो न हो सकी पूरी

वायरल हो रहे इस इंटरव्यू में भी हेमा उसी मजबूरी का जिक्र कर रही हैं. वीडियो में वह करती सुनाई देती हैं कि हर कोई चाहता है कि पति, पत्नी साथ रहे. उनके बच्चे साथ हो और ये एक हैप्पी फैमिली हो. हालांकि धर्मेंद्र हर मौके पर साथ रहे, उन्होंने हर रोल निभाया और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hema Malini, Dharmendra, Dharmendra News Hindi, Dharmendra News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com