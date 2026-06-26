तलाक के बाद ईशा देओल को खलती है रोमांस की कमी, बोलीं - आज धर्मेंद्र-हेमा मालिनी जैसा प्यार नहीं मिलता

ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से अलग होने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने माना कि भले ही उन्हें अपनी जिंदगी में प्यार और रोमांस की कमी महसूस होती है, लेकिन उन्हें दोबारा प्यार पाने की उम्मीद है. भरत से शादी के एक दशक से ज्यादा समय बाद 2024 में अलग होने की अनाउंसमेंट करने वाली इस एक्ट्रेस ने कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्हें प्यार पर भरोसा है. ईशा हाल ही में 'कर्ली टेल्स' पॉडकास्ट पर नजर आईं, जहां उन्होंने पब्लिक की नजर में रहते हुए अलग होने से जुड़ी इमोशनल चुनौतियों के बारे में बात की. उन्होंने और भरत तख्तानी ने शादी के 11 साल से ज्यादा समय बाद 2024 में अलग होने की अनाउंसमेंट की थी और वे अपनी दो बेटियों की को-पेरेंटिंग (मिलकर परवरिश) कर रहे हैं.

नहीं चाहते थे हेडलाइन बने तलाक

इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए ईशा ने कहा कि वह कभी नहीं चाहती थीं कि उनके अलग होने की खबर हेडलाइन बने. हालांकि वह समझती थीं कि पब्लिक फिगर होने के नाते, उन्हें और भरत को इन हालात को सेंसिटिवली संभालना होगा.

उन्होंने कहा, "यह बहुत ही निजी मामला है. यह दो लोगों के बीच की बात है और मुझे लगता है कि हम जिस पेशे में हैं वहां हम लोगों की नजर में होते हैं लोग हमारे बारे में खुलकर राय बनाते हैं और कमेंट करते हैं. इसलिए मैं ऐसी इंसान नहीं हूं और न ही भरत या उनका परिवार ऐसा है जो बहुत सी चीजों के बारे में खुलकर बात करे. लेकिन उस समय, हमें उस स्थिति का सामना करना पड़ा और इसमें बच्चे भी शामिल हैं. आप जानते हैं जिंदगी में ये बहुत सेंसिटिव मोड़ होते हैं जिनसे बहुत सावधानी से गुजरना पड़ता है. हर मुश्किल घड़ी में मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है."

ईशा देओल ने बताया कि उनका कमेंट्स सेक्शन बंद क्यों है

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट्स सेक्शन बंद कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि यह फैसला उनकी टीम ने उनके परिवार के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव दौर में लिया था, जब ऑनलाइन मिलने वाली बहुत ज्यादा रिएक्शन को संभालना मुश्किल हो रहा था.

"अभी मेरे कमेंट्स बंद रखे गए हैं. मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी टीम ने किया. वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर उतनी एक्टिव नहीं हूं, लेकिन हमने बस इसलिए ऐसा करने का फैसला किया क्योंकि एक ऐसे समय में, जो हमारे परिवार के लिए बहुत संवेदनशील था, चीजें बहुत ज्यादा हो रही थीं."

ईशा ने आगे कहा कि भले ही पब्लिक फिगर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़े रहना चुनते हैं, लेकिन उस खुलेपन का सम्मान किया जाना चाहिए. “मुझे लगता है कि अगर हम आपको किसी प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ने का मौका दे रहे हैं, तो उसका सम्मान करें. अगर आपको कुछ पसंद आए, तो उसे लाइक करें.”

‘मैं अभी प्यार और रोमांस को मिस कर रही हूं'

बातचीत के दौरान, ईशा ने माना कि वह अभी अपनी जिंदगी में प्यार और रोमांस की कमी महसूस कर रही हैं और उन्होंने खुद को एक ऐसी इंसान बताया जो हमेशा से प्यार में यकीन रखती आई हैं.

“मुझे लगता है कि प्यार और रोमांस किसी इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें हैं और अभी मैं इन्हें मिस कर रही हूं. मुझे रोमांटिक होना पसंद है. मैं पूरी तरह से रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों वाली इंसान हूं. मुझे लव सॉन्ग्स और लव स्टोरीज पसंद हैं.” जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल टूटने और शादी के खत्म होने से प्यार के बारे में उनकी सोच बदली है, तो ईशा ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है.

“नहीं, ये चीजें बदलती नहीं हैं. ब्रेकअप होते हैं. अतीत में मेरे बॉयफ्रेंड रहे हैं जिनसे मेरा ब्रेकअप हुआ है. ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन इससे प्यार के बारे में मेरी असल सोच कमजोर नहीं होती.” उन्होंने अपने माता-पिता, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते के बारे में भी बात की और कहा कि उनके बीच जैसा बिना शर्त वाला प्यार था, वैसा आज कम ही देखने को मिलता है.

“प्यार का वह स्तर अब नहीं दिखता. मेरा मतलब है, मैंने इसे बहुत करीब से देखा है और उसमें गरिमा थी. उसमें सम्मान था और उसमें बिना शर्त वाला प्यार था.”

ईशा देओल और भरत तख्तानी का तलाक

दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने 2012 में मुंबई में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी. उनकी दो बेटियां हैं - राध्या (जन्म 2017) और मिराया (जन्म 2019). शादी के 11 साल से ज्यादा समय के बाद, ईशा और भरत ने 2024 में एक जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए अलग होने की अनाउंसमेंट की.

“हमने आपसी सहमति और शांति से अलग होने का फैसला किया है. जिंदगी में इस बदलाव के दौरान, हमारे दोनों बच्चों की भलाई और उनका हित हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और रहेगा. हम चाहेंगे कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए.”

अलग होने की अनाउंसमेंट के बाद से, यह एक्स कपल अपनी बेटियों की परवरिश (को-पेरेंटिंग) करते हुए अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. ईशा और भरत को फैमिली गैदरिंग में साथ देखा जाता है. 2025 में अपने धर्मेंद्र के निधन के बाद मुश्किल समय में भी वे उनके साथ खड़े रहे.