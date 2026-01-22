धर्मेंद्र की लाडली ने जब देसी गर्ल के साथ कर दिया था खेल, हाथ में माइक लिए बस देखती रह गईं प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड इवेंट्स के वीडियो जब आप गौर से देखने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिन पर यूं तो ध्यान नहीं जाता लेकिन जब ध्यान जाता है तो बड़ा ही अटपटा लगता है. कुछ इसी तरह का एक वीडियो रेडिट पर काफी शेयर किया जा रहा है. वीडियों में प्रियंका चोपड़ा, ईशा देओल और अमीषा पटेल नजर आ रही हैं. तीन एक्ट्रेसेज, तीनों को ही लाइम लाइट चाहिए. ऐसे में कौन किसे बोलने का मौका दे और कौन ज्यादा लाइम लाइट लूट ले जाए इसकी होड़ तो होनी ही थी लेकिन इसमें जीत किसकी हुई. पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भीं हंसी आ जाएगी.

ईशा देओल ने कर दी चालाकी!

वीडियो में आप देखेंगे कि प्रियंका चोपड़ा और ईशा देओल अवॉर्ड अनाउंस करने के लिए स्टेज पर आती हैं. प्रियंका के हाथ में आता है माइक और विनर के नाम वाला लिफाफा. अब प्रियंका कभी बात करती हैं कभी लिफाफा पढ़कर ना अनाउंस करती हैं लेकिन एक बार भी माइक ईशा देओल को नहीं देतीं. ना ही उनके हाथ में माइक थमाती हैं और ना ही उन्हें बोलने का मौका देती हैं. नाम अनाउंस होते ही अमीषा पटेल स्टेज पर आती हैं अब एक बार वही होता है प्रियंका अमीषा को भी माइक पर बोले का मौका नहीं देतीं.

आप देखेंगे कि अभी प्रियंका, अमीषा से बात कर ही रही थीं कि इतने में ईशा देओल अवॉर्ड लेती हैं और अमीषा के हाथ में थमा देती हैं. इसके बाद ईशा के चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ दिखता है कि वह जो चालाकी कर चुकी हैं वह कुछ अलग ही थी. इसके बाद प्रियंका के चेहरे के बदले हाव-भाव भी साफ नजर आते हैं.

सोशल मीडिया के आए ऐसे रिएक्शन

एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट किया, अच्छा लगा बॉलीवुड पहले कैसा था. आज तो सभी चीजें बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं. एक ने लिखा, प्रियंका ट्रॉफी भी देना चाहतीं थी लेकिन बीच में ईशा ने पहले ही गेम कर दिया.

