बैक टू बैक फ्लॉप दे रहे अक्षय कुमार को मिला पुराना ठिकाना, अब करेंगे वो काम जो छोड़ दिया था 10 साल पहले

अक्षय कुमार हर साल कई फिल्मों में नजर आते हैं. फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं, जो टीवी शोज पर भी दर्शकों के दिलों को जीत चुके हैं.

अक्षय कुमार हर साल कई फिल्मों में नजर आते हैं. फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं, जो टीवी शोज पर भी दर्शकों के दिलों को जीत चुके हैं. हालांकि वह काफी वक्त से टीवी शोज से दूर हैं. अक्षय कुमार को टीवी शोज किए करीब 10 साल हो चुके हैं. लेकिन अब उन्होंने 10 साल बाद बड़ा फैसला लिया है. अक्षय कुमार ने 10 साल बाद छोटे पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है. 

अक्षय कुमार का रियलिटी शो

वे सोनी टीवी के नए रियलिटी शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के होस्ट बनकर आए हैं. यह शो 27 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है और सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर प्रसारित होता है. यह शो दुनिया के मशहूर गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का इंडियन वर्जन है. इसमें कंटेस्टेंट्स व्हील को घुमाते हैं, पहेलियां सॉल्व करते हैं और बड़े इनाम जीतने की कोशिश करते हैं. शो में तेज दिमाग, भागीदारी और परिवार के साथ मजा लेने पर जोर है. पहले एपिसोड में रितेश देशमुख, गेनेलिया डिसूजा, श्रेयस तलपड़े जैसे सेलिब्रिटी मेहमान दिखे, जबकि कुछ एपिसोड में करिश्मा कपूर, मौनी रॉय और अनु मलिक भी नजर आए.

अक्षय कुमार के पिछले रियलिटी शो

अक्षय कुमार ने आखिरी बार 2017 में 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' में जज के रूप में टीवी पर काम किया था. इससे पहले वे 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' (2008-2011), 'मास्टरशेफ इंडिया' और अन्य शोज में नजर आए थे. अब इस शो के साथ उनकी वापसी को परिवार के दर्शकों के लिए 'घर वापसी' जैसा बताया जा रहा है. अक्षय कुमार के फैंस उनके नए शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. 

