थियेटर में रिलीज होती तो 600-700 करोड़ कमा लेती आर्यन खान की The bads of bollywood!

इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'हक' के प्रमोशन में बिजी हैं, इसमें उनके साथ यामी गौतम भी हैं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने कैमियो से इंटरनेट पर सनसनी बने इमरान हाशमी ने पिंकविला के साथ खास बातचीत में बताया कि उन्हें यह शो कैसे मिला. हाशमी ने बताया कि कैसे उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म में काम करने का मौका गंवा दिया.

आर्यन खान के डेब्यू शो के बारे में बात करते हुए, इमरान हाशमी ने इसे 'पॉलिटिकली गलत' बताया. उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह एक थिएटर के लिए बनी फिल्म होती, तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देती. हाशमी ने कहा, "पहला एपिसोड मैं कुछ लोगों के साथ देख रहा था. इसमें आपको ढलने में थोड़ा समय लगता है. लेकिन उसके बाद, अगर आप इसे और भी रोमांचक बना देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाह, यह तो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. यह पॉलिटिकली गलत है. इसे सिनेमाघरों में आना चाहिए था. इसने बॉक्स ऑफिस पर 600-700 करोड़ रुपये कमाए होते."

'आवारापन' एक्टर ने आगे बताया कि उनके बेटे को 'इंटिमेसी कोच' के रूप में उनका कैमियो पसंद नहीं आया. अपने बेटे के रिएक्शन के बारे में बताते हुए हाशमी ने कहा, "उसे इस बात पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है. हालांकि वह इस पर हंसते हुए कहता है, 'पापा, चलो! इंटिमेसी कोच?'

इसके अलावा, एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए, इमरान हाशमी ने शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में काम करने की इच्छा जताई. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का एक मौका गंवा दिया था और अब किंग खान के साथ जरूर काम करना चाहेंगे.

हाशमी ने आगे कहा, "मैंने शाहरुख खान के साथ एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया था. साथ में एक फिल्म में काम करने का मौका मिला था, जो नहीं हो पाया. लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में अगर मुझे उनके साथ किसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो मैं जरूर करूंगा."

जब उनसे पूछा गया कि वह कौन सी फिल्म है, तो हाशमी ने मजाकिया लहजे में कहा, "मैं आपको यह नहीं बता सकता," और हंस पड़े.

बता दें कि इमरान हाशमी नेटफ्लिक्स के शो, बार्ड ऑफ ब्लड में नजर आए थे, जिसे शाहरुख खान और गौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था. इमरान और शाहरुख ने बार्ड ऑफ ब्लड के एक प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग की थी.