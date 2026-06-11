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हरिद्वार में इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने मचाया बवाल, सेट पर बोर्ड देख भड़के

हरिद्वार में इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग के दौरान ‘कैफे एंड बार’ बोर्ड को लेकर हिंदू संगठनों और तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया, जिसके बाद मेकर्स को बोर्ड से ‘बार’ शब्द हटाना पड़ा.

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हरिद्वार में इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने मचाया बवाल, सेट पर बोर्ड देख भड़के
हरिद्वार में इमरान हाशमी की फिल्म को लेकर मचा बवाल

हरिद्वार में अभिनेता इमरान हाशमी की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक विवाद खड़ा हो गया. शूटिंग के लिए बनाए गए एक सेट पर ‘कैफे एंड बार' का बोर्ड लगाया गया था, जिसे देखकर कुछ हिंदू संगठनों और तीर्थ पुरोहितों ने आपत्ति जताई. उनका कहना था कि हरिद्वार एक धार्मिक और पवित्र नगरी है, जहां इस तरह के बोर्ड का इस्तेमाल लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है. विरोध की सूचना मिलते ही कई लोग सेट पर पहुंच गए और फिल्म की टीम से नाराजगी जताने लगे. मामला बढ़ता देख मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की.

‘कैफे एंड बार' बोर्ड को लेकर शुरू हुआ विवाद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट जैसा सेट तैयार किया गया था. सेट पर लगे ‘कैफे एंड बार' बोर्ड को देखकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया. उनका कहना था कि तीर्थनगरी हरिद्वार में ‘बार' शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है. इसी बात को लेकर फिल्म की टीम और विरोध कर रहे लोगों के बीच बहस शुरू हो गई.

हरिद्वार की धार्मिक छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप

विरोध कर रहे हिंदू संगठनों और तीर्थ पुरोहितों का आरोप था कि इस तरह का बोर्ड लगाकर हरिद्वार की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है. उनका कहना था कि यहां देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और ऐसे दृश्य उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

‘बार' शब्द हटते ही शांत हुआ मामला

विवाद बढ़ने के बाद फिल्म की टीम ने बोर्ड से ‘बार' शब्द हटा दिया, जिसके बाद मामला शांत हो गया. वीडियो में इमरान हाशमी और अपारशक्ति खुराना नजर नहीं आए, लेकिन प्रोडक्शन टीम के सदस्य स्थिति को संभालते दिखे. फिलहाल यह साफ नहीं है कि हरिद्वार में किस फिल्म की शूटिंग हो रही थी. वर्कफ्रंट की बात करें तो इमरान हाशमी जल्द ही ‘आवारापन 2' और तेलुगू फिल्म ‘G2' में नजर आएंगे. ‘आवारापन 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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