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रिटायरमेंट पर अक्षय कुमार का मजेदार खुलासा, बोले- घर बैठा तो कुत्ते घुमाऊंगा या बन जाऊंगा इलेक्ट्रिशियन

‘वेलकम टू द जंगल’ ट्रेलर लॉन्च में अक्षय कुमार ने रिटायरमेंट को लेकर मजेदार अंदाज में कहा कि घर बैठने से बेहतर है फिल्मों में काम करते रहना, साथ ही रवीना टंडन की प्रोफेशनलिज्म की भी जमकर तारीफ की.

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रिटायरमेंट पर अक्षय कुमार का मजेदार खुलासा, बोले- घर बैठा तो कुत्ते घुमाऊंगा या बन जाऊंगा इलेक्ट्रिशियन
अक्षय कुमार फोटो

अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान अक्षय कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान रवीना के प्रोफेशनलिज्म और मजबूत नैतिकता की भी तारीफ की. साथ ही, अपने रिटायरमेंट के प्लान पर मजेदार खुलासे किए. ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने अक्षय से रिटायरमेंट प्लान को लेकर सवाल किए, तो अभिनेता ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए बताया, "जब मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए मन में आता है कि अब रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन अगले ही पल याद आता है कि मुझे शूटिंग पर जाना है. वहां पर पूरी टीम मेरी इंतजार कर रही होगी. बस, इसी 'कश्मकश' में जिंदगी चल रही है. अगले दिन फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है और ऐसा करते-करते मुझे 36 साल बीत चुके हैं."

उन्होंने आगे हंसते हुए कहा, "अगर मैं रिटायर हो भी गया, तो घर पर बैठकर ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा. इलेक्ट्रिशियन का काम हाथ आ जाएगा, या फिर कुत्तों घुमाने चला जाऊंगा. ऐसे ही घर के सारे काम मेरे हिस्से आ जाएंगे. मुझे लगता है कि उन सब कामों को करने से बेहतर है कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करता रहूं." अभिनेता ने अपनी बात को रखते हुए बताया कि उन्हें रिटायरमेंट शब्द से नफरत हैं. उन्होंने कहा, "अगर आपको एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीनी है, तो कभी काम करना बंद मत कीजिए और हमेशा एक्टिव रहिए."

अभिनेता अक्षय कुमार ने आगे पुराने दिनों को याद करते हुए अभिनेत्री रवीना टंडन की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि समय कैसे बदल गया है; उनकी पुरानी साथी कभी बॉलीवुड में हीरोइन के तौर पर राज करती थीं, लेकिन अब वह हीरोइन की मां बन गई हैं. अक्षय कुमार ने रवीना की बेटी राशा थडानी की ओर इशारा किया.

एक्टर ने रवीना के प्रोफेशनलिज्म और मजबूत नैतिकता की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "मैं आपको रवीना के बारे में बताना चाहता हूं कि वह हमेशा से बहुत प्रोफेशनल रही हैं. मुझे आज भी याद है, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और सूरज डूबने वाला था. सूरज डूबने में बस 25-30 मिनट बचे थे. ग्रीन रूम बहुत दूर था और उन्हें जल्दी से कपड़े बदलकर आना था. यह नामुमकिन लग रहा था. लेकिन मुझे याद है, वह जनरेटर वैन में गईं और जल्दी से कपड़े बदलकर वापस आ गईं."

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दिवंगत अभिनेता पंकज धीर को याद करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि जैसा सभी जानते हैं, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' पंकज धीर की आखिरी फिल्म थी. आज इस खास मौके पर पूरी टीम उन्हें बहुत मिस कर रही है.

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