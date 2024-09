Emmy Awards Full Winners List: एमी अवॉर्ड्स में इस बार इन फिल्मों ने मारी बाजी, इस सीरीज को मिले सबसे ज्यादा अवॉर्ड

एमी अवार्ड्स की शुरुआत रविवार (15 सितंबर) को लॉस एंजिल्स में हुई. यहां हिस्टॉरिकल एपिक शोगुन - सामंती जापान में युद्धरत राजवंशों की कहानी - ऑस्कर के बराबर टेलीविजन पर सभी समय के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है. "हमने आज रात एक भी पुरस्कार नहीं दिया है और फिर भी शोगुन ने पहले ही एमी इतिहास बना दिया है." डैनियल लेवी ने अपने पिता यूजीन के साथ सह-मेजबानी करते हुए अपने शुरुआती खंड में कहा. विनर्स की लिस्ट की बात करें तो वो कुछ इस तरह है.

Outstanding Talk Series

द डेली शो - विजेता

जिमी किमेल लाइव

लेट नाइट विद सेथ मेयर्स

द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट

Outstanding Reality Competition Program

द अमेजिंग रेस

रुपॉल्स ड्रैग रेस

टॉप शेफ

द ट्रेटर्स - विजेता

द वॉयस

Outstanding scripted variety series

लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर - विजेता

सैटरडे नाइट लाइव

Outstanding Supporting Actor In A Limited Or Anthology Series Or Movie

जोनाथन बेली, फेलो ट्रैवलर्स

रॉबर्ट डाउनी जूनियर द सिम्पैथाइज़र

टॉम गुडमैन-हिल, बेबी रेनडियर

जॉन हॉक्स, ट्रू डिटेक्टिव: नाइट कंट्री

लैमोर्न मॉरिस, फ़ार्गो - विजेता

लुईस पुलमैन, लेसन्स इन केमिस्ट्री

ट्रीट विलियम्स, फ्यूड: कैपोट बनाम द स्वांस

Outstanding Supporting Actress In A Limited Or Anthology Series Or Movie

डकोटा फैनिंग, रिप्ले

लिली ग्लैडस्टोन, अंडर द ब्रिज

जेसिका गनिंग, बेबी रेनडियर - विजेता

अजा नाओमी किंग, लेसन्स इन केमिस्ट्री

डायने लेन, फ्यूड: कैपोट बनाम द स्वांस

नवा माउ, बेबी रेनडियर

काली रीस, ट्रू डिटेक्टिव: नाइट कंट्री

Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie

मैट बोमर, फेलो ट्रैवलर्स

रिचर्ड गैड, बेबी रेनडियर - विजेता

जॉन हैम, फार्गो

टॉम हॉलैंडर, फ्यूड: कैपोट बनाम द स्वांस

एंड्रयू स्कॉट, रिप्ले

Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie

जोडी फोस्टर, ट्रू डिटेक्टिव: नाइट कंट्री - विजेता

ब्री लार्सन, लेसन्स इन केमिस्ट्री

जूनो टेम्पल, फार्गो

सोफिया वर्गारा, ग्रिसेल्डा

नाओमी वाट्स, फ्यूड: कैपोट बनाम द स्वांस

Outstanding Limited or Anthology Series

बेबी रेनडियर - विजेता

फ़ार्गो

रसायन शास्त्र में पाठ

रिप्ले

ट्रू डिटेक्टिव: नाइट कंट्री

Outstanding Supporting Actor In A Drama Series

तडानोबू असनो, शोगुन

बिली क्रुडुप, द मॉर्निंग शो - विजेता

मार्क डुप्लास, द मॉर्निंग शो

ताकेहिरो हीरा, शोगुन

जैक लोवेन, स्लो हॉर्स

जोनाथन प्राइस, द क्राउन

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series

क्रिस्टीन बारांस्की, द गिल्डेड एज

निकोल बेहरी, द मॉर्निंग शो

एलिजाबेथ डेबिकी, द क्राउन - विजेता

ग्रेटा ली, द मॉर्निंग शो

लेस्ली मैनविल, द क्राउन

करेन पिटमैन, द मॉर्निंग शो

हॉलैंड टेलर, द मॉर्निंग शो

Outstanding Lead Actress in a Drama Series

जेनिफर एनिस्टन, द मॉर्निंग शो

कैरी कून, द गिल्डेड एज

माया एर्स्किन, मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ

अन्ना सवाई, शोगुन – विजेता

इमेल्डा स्टॉन्टन, द क्राउन

रीज़ विदरस्पून, द मॉर्निंग शो

Outstanding Lead Actor in a Drama Series

इदरीस एल्बा, हाईजैक

डोनाल्ड ग्लोवर, मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ

वाल्टन गोगिंस, फॉलआउट

गैरी ओल्डमैन, स्लो हॉर्स

हिरोयुकी सनाडा, शोगुन – विजेता

डोमिनिक वेस्ट, द क्राउन

Outstanding Drama Series

द क्राउन

फॉलआउट

द गिल्डेड एज

द मॉर्निंग शो

मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ

शोगुन

स्लो हॉर्स

3 बॉडी प्रॉब्लम

Outstanding Supporting Actor In A Comedy Series

लियोनेल बॉयस, द बियर

पॉल डब्ल्यू. डाउन्स, हैक्स

एबन मॉस-बचराच, द बियर — विजेता

पॉल रुड, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग

टायलर जेम्स विलियम्स, एबॉट एलिमेंट्री

बोवेन यांग, सैटरडे नाइट लाइव

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series

कैरोल बर्नेट, पाम रॉयल

लिज़ा कोलोन-ज़ायस, द बियर - विजेता

हन्नाह आइनबिंदर, हैक्स

जेनेल जेम्स, एबॉट एलिमेंट्री

शेरिल ली राल्फ, एबॉट एलिमेंट्री

मेरिल स्ट्रीप, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series

मैट बेरी, व्हाट वी डू इन द शैडोज़

लैरी डेविड, कर्ब योर एन्थुसियाज़्म

स्टीव मार्टिन, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग

मार्टिन शॉर्ट, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग

जेरेमी एलन व्हाइट, द बियर - विजेता

डी'फ़राओ वून-ए-ताई, रिज़र्वेशन डॉग्स

Outstanding Lead Actress in Comedy Series

क्विंटा ब्रूनसन, एबॉट एलिमेंट्री

अयो एडेबिरी, द बियर

सेलेना गोमेज़, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग

माया रूडोल्फ, लूट

जीन स्मार्ट, हैक्स - विजेता

क्रिस्टन विग, पाम रॉयल

Outstanding Comedy Series

एबॉट एलिमेंट्री

द बियर

कर्ब योर एन्थुसियाज़्म

हैक्स

ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग

पाम रॉयल

रिजर्वेशन डॉग्स

व्हाट वी डू इन द शैडोज़

Outstanding writing for a drama series

द क्राउन, रिट्ज - पीटर मॉर्गन और मेरिल शीबानी-क्लेयर

फॉलआउट, द एंड - जिनेवा रॉबर्टसन-ड्वोरेट और ग्राहम वैगनर

मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ, फर्स्ट डेट - फ्रांसेस्का स्लोएन और डोनाल्ड ग्लोवर

शोगुन, अंजिन - रेचल कोंडो और जस्टिन मार्क्स

स्लो हॉर्स - विल स्मिथ - विजेता

Outstanding writing for a comedy series

एबॉट एलिमेंट्री, करियर डे - क्विंटा ब्रूनसन

द बियर, फिशेस - क्रिस्टोफर स्टोरर और जोआना कैलो

गर्ल्स5एवा, ऑरलैंडो - मेरेडिथ स्कार्डिनो और सैम मीन्स

हैक्स, बुलेटप्रूफ - लूसिया