Emergency Trailer: कंगना रनौत की इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज, जानें कौन बना अटल बिहारी वाजपेयी तो कौन बना संजय गांधी

Emergency Trailer: कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हो गया है. कंगना रनौत निर्देशित फिल्म 6 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. कंगना रनौत की ये फिल्म इमरजेंसी के दौर के घटनाक्रम पर आधारित है. इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी के रोल में हैं जबकि अनुपम खेर को जयप्रकाश नारायण, श्रेयस तलपदे को अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक छाबड़ा को मोरारजी देसाई, महिमा चौधरी को पुपुल जयकर जो इंदिरा गांधी की करीबी सहयोगी थीं, के किरदारों में देखा जा सकेग. फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के रोल में मिलिंद सोमन हैं, संजय गांधी के रोल में विशाक नायर और जगजीवन राव के रोल में सतीश कौशिक को देखा जा सकेगा.

इमरजेंसी ट्रेलर

इमरजेंसी ट्रेलर रिलीज से पहले कंगना रनौत ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें लिखा था, 'फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के विचार की अवधारणा से लेकर, फिल्म निर्माता होने से ज्यादा संतुष्ट करने वाला कुछ नहीं है. आज एक बहुत ही खास दिन है, मेरे निर्देशन में बनी इमरजेंसी के ट्रेलर लॉन्च पर इमरजेंसी का सफर मुझसे आप तक शुरू होता है. मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती कि मेरा एक हिस्सा मेरे जाने के बाद भी दुनिया में जिंदा रहेगा. आप सभी के लिए खुद को आगे बढ़ाकर खुश हूं, आप सभी का हिस्सा बनने का इंतजार कर रही हूं, कहानी सुनाने से ज्यादा शानदार कुछ नहीं है. दर्शकों को अपने मन और भावनाओं में प्रवेश करने देने और उनके साथ अपनी धारणा साझा करने से ज्यादा अंतरंग कुछ नहीं है. एक कहानीकार के रूप में मेरी दुनिया में आपका स्वागत है. इमरजेंसी, 6 सितंबर 2024 को.'

From the conception of the idea to see the film on the big screen, nothing is more gratifying than being a film maker. Today is a very special day, on the trailer launch of my directorial Emergency the journey of Emergency from me to you begins.

I can't be happier a piece of me… pic.twitter.com/WOuVjbVbZL