दुनिया के सबसे महंगे एक्टर का वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन देख शॉक्ड हुए फैन्स, बोले- चट्टान 'कंकड़' कैसे बन गया

1 सितंबर को हुए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सभी की निगाहें हॉलीवुड के फेमस एक्टर ड्वेन जॉनसन द रॉक पर टिकी रहीं. इस दौरान उनकी नई फिल्म 'द स्मैशिंग मशीन' का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन फिल्म के प्रीमियर से ज्यादा द रॉक के लुक की चर्चा हुई. वैसे तो रॉक हमेशा अपनी मस्कुलर बॉडी और दमदार पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा दुबले पतले नजर आए. आइए आपको दिखाते हैं द रॉक का ये फिट लुक.

इतना बदल गए दुनिया के सबसे महंगे एक्टर | Dwayne Johnson's Weight Loss Journey

दुनिया के सबसे महंगे एक्टर में से एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर द रॉक हाल ही में द स्मैशिंग मशीन की कोस्टार एमिली ब्लंट के साथ वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे. इस दौरान उनके नए लुक ने फैंस को हैरान कर दिया. वो ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने काफी स्लिम और स्मार्ट नजर आए. सोशल मीडिया पर द रॉक की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, यूजर्स भी उन्हें देखकर हैरान हो गए. एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा- द रॉक (चट्टान) अब कंकड़ बन गए, दूसरे ने लिखा है लगता है ये तो एआई से बनाई हुई फोटो है.

The Rock is currently going viral after losing a lot of musclepic.twitter.com/joGhS4GMo1 — kira(@kirawontmiss) September 1, 2025

वहीं, कुछ फैंस ने उनकी सेहत के लिए चिंता जताई और कहा कि उनका वजन काफी कम हो गया हैं. वहीं, कुछ लोगों ने इसे पॉजिटिव बदलाव कहा और लिखा कि इतनी मस्कुलर बॉडी को बनाए रखने के लिए ज्यादा खाना पड़ता था, लेकिन एक उम्र के बाद इंसान को अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, यह सेहत के लिए अच्छा है.

इस फिल्म में नजर आएंगे द रॉक | Dwayne Johnson aka The Rock Upcoming Movies

ड्वेन जॉनसन 'द स्मैशिंग मशीन' में नजर आएंगे, ये फिल्म मशहूर एमएमए फाइटर मार्क केर की लाइफ पर बेस्ड है और 2002 में बनी डॉक्यूमेंट्री से इंस्पायर्ड है. मार्क केर ने अपने करियर में कई चैंपियनशिप जीती, लेकिन नशे की लत और पर्सनल प्रॉब्लम से वो जूझते रहे. फिल्म में उनकी लव स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड का किरदार एमिली ब्लंट निभा रही हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन बेनी सफदी ने किया हैं. कुल मिलाकर रॉक का नया लुक और उनकी फिल्म दोनों चर्चा में बनी हुई है, उनके लुक को देखकर फैंस जहां हैरान है, तो उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.