Kalki में भर भर के दिखेंगे साउथ स्टार्स के कैमियो, फिल्म देख लोग बोले रजनीकांत की कमी रह गई बस

कल्कि 2898 AD की रिलीज से महीनों पहले ही इंटरनेट पर इसकी चर्चा होने लगी थी और अब यह खबर सामने आ चुकी है. कल्कि के लिए सिर्फ स्टार-स्टडेड कास्ट ही इस एक्साइटमेंट को नहीं बढ़ा रही है बल्कि दुलकर सलमान का शानदार कैमियो भी जनता में एक्साइटमें भरने के काम आ रहा है. दुलकर को बड़े पर्दे पर देखकर फैन्स शांत नहीं रह पा रहे. एक फैन ने ट्वीट किया, "#Kalki2898AD में दुलकर सलमान का कैमियो कमाल का था." दूसरे ने कहा, "क्या परफॉरमेंस थी!" तीसरे फैन ने कहा, "राजा वापस आ गया है!" इस बीच एक ने कमेंट किया, "दुलकर वाकई दिल चुराना जानते हैं." एक फैन ने लिखा, "नागी जानते हैं कि भीड़ को सिनेमाघरों तक कैसे लाया जाए. दुलकर एक बेहतरीन ऑप्शन थे."

The king is back! #DulquerSalmaan makes his grand return to films with the highly anticipated #Kalki2898AD !! 🤩🔥



Kerala FDFS Starts 9AM !! ✅@dulQuer #Prabhas #NagAshwin pic.twitter.com/k7VuzHdMrO