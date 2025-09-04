ब्रेकअप के बाद नशे में ऋषि कपूर ने नीतू कपूर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को करवाया था फोन, बोले- यास्मीन को कॉल कर....

अगर ऋषि कपूर जिंदा होते तो आज दो पेग फेवरेट ब्रांड की व्हिस्की के साथ अपना 73वां बर्थडे सेलिब्रेट करते. चिंटू के नाम से मशहूर ऋषि कपूर को शराब से बेहद लगाव था, जिसका जिक्र वह सोशल मीडिया पर अक्सर करते रहते थे. इन्हीं में से एक किस्सा उन्होंने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में शेयर किया, जिसमें ऋषि कपूर ने अपनी ड्रिंकिंग आदतों के बारे में बताया. फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने बताया कि वह शराब पीना एन्जॉय करते है, लेकिन वह जानते हैं कि यह उनकी जिंदगी में काफी परेशानियां लेकर आता है.

ऋषि कपूर ने कहा था, मैं शराब पीना एन्जॉय करता हूं. लेकिन कई बार यह प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है. मुझे खाना पसंद हैं और मेरा पसंदीदा खाना मुझे घर में नहीं मिलता तो इसीलिए मुझे बाहर खाना पड़ता है. अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऋषि कपूर ने बताया कि वह ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की जगह नीतू कपूर को कॉल कर देते थे. ऋषि कपूर ने बताया कि उन्हें यास्मीन नाम की महिला से प्यार था. लेकिन उनके स्टार बनने के बाद रिश्ते में दरार आ गई. "बदले हुए" ऋषि अपने प्यार को बरकरार नहीं रख पाए और अंत में उनका ब्रेकअप हो गया. ब्रेकअप के तुरंत बाद, उन्हें नीतू कपूर के साथ "ज़हरीला इंसान" की आउटडोर शूटिंग के लिए जाना पड़ा.

बुक में उन्होंने कुबूल किया कि वह ब्रेकअप के बाद दुखी थे और नीतू कपूर को यास्मीन को मनाने के लिए कॉल करने के लिए कहा. उन्होंने बुक में कहा, ब्रेकअप के तुरंत बाद. मैं जहरीला इंसान के शूट के लिए बाहर गया. कर्नाटक के चित्रदुर्गा में जहां मैं हमेशा शराब के नशे में अपनी को स्टार नीतू सिंह (जिनसे बाद में शादी हुई) को यास्मीन को कॉल करने के लिए कहता था और उन्हें मनाने के लिए कहता था ताकि वह मुझसे बात कर ले.

आगे उन्होंने लिखा, मैं इसके बाद यास्मीन से कई मौकों पर मिला. लेकिन तब तक मैं हमारे ब्रेकअप को स्वीकार कर चुका था और खुद को ज्यादा सम्मान के साथ संभाल रहा था. बाद में उसने मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त से शादी कर ली. नीतू हमेशा उसके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार रखती थी, और कुछ साल पहले उसके निधन से मैं दुखी हुआ था. "

रिपोर्ट्स की मानें तो ऋषि कपूर को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल व्हिस्की खासकर पसंद थी. वहीं लंदन में वह भी यही शराब पसंद करते थे. वहीं उनकी हर रात दो ड्रिंक सोने से पहले लेने की आदत है. हालांकि ल्यूकेमिया होने के बाद उनकी शराब पीने की आदत को रोका गया था. लेकिन ऋषि कपूर यह दावा करते हुए कि वह रात में सो नहीं पाते. इसीलिए उन्होंने झूठ बोला कि उन्हें दवाई की जगह दो ड्रिंक पीने से अच्छी नींद आएगी. इसके लिए उन्होंने वाइफ नीतू सिंह को भी मनाया था.