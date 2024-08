स्त्री 2 की आंधी में ये फिल्म नहीं कमा पाई 6 हजार रुपये भी, चार दिन बाद उतरानी पड़ी सिनेमाघरों से

Double Ismart Box Office Collection: इस साल 15 अगस्त मनोरंजन के लिहाज से बेहद खास रहा. इस खास दिन पर बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी. 15 अगस्त पर स्त्री 2, खेल खेल में और वेदा रिलीज हुई. वहीं साउथ की फिल्म डबल आईस्मार्ट, तंगलान और मिस्टर बच्चन रिलीज हुई. इन सभी के मुकाबले में स्त्री 2 और तंगलान बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर पाई है. लेकिन स्त्री 2 की आंधी पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रही है. वहीं स्त्री की इस आंधी में एक फिल्म सिर्फ चार दिनों में सिनेमाघरों से उतर गई.

इस फिल्म का नाम डबल आईस्मार्ट है. जिसमें संजय दत्त और राम पोथिनेनी मुख्य भूमिका में थे. डबल आईस्मार्ट साल 2019 में आई आईस्मार्ट शंकर का सीक्वल थी, जो उस साल की बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी. ऐसे में फिल्म के मेकर्स को डबल आईस्मार्ट से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन स्त्री 2 की आंधी में संजय दत्त और राम पोथिनेनी की डबल आईस्मार्ट का ऐसा हाल हुआ कि हिंदी भाषा में यह फिल्म छह हजार रुपये भी नहीं कमा सकी. इस बात का दावा खुद को फिल्म क्रिटिक्स बताने वाले एक्टर केआरके (कमाल आर खान) ने किया है.

Many of you don't know that film #DoubleISMART was also released in Hindi on 15th August 2024. It's nett business!

Thursday- ₹2,400

Friday - ₹1,400

Saturday- ₹1100

Sunday - ₹1000

On Monday it was removed from all the theatres. Sanjay Dutt is the hero.🤪