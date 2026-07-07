दूरदर्शन का वो सीरियल जिसके 38 एपिसोड आज भी कहलाते हैं क्लासिक, लेकिन दूसरे सीजन को दर्शकों ने सिरे नकारा, एक्टर ने बीच में छोड़ा शो

दूरदर्शन के दौर के सीरियल्स के क्या कहने. ऐसा ही एक सीरियल 1986 में आया. ये कहानी थी एक गली में रहने वाले लोगों की. आम लोगों के ऊंचे ख्वाबों की ये कहानी हर सोमवार आती थी और दिलों को छू जाती थी. आज 40 साल बाद दुनिया बेशक बदल गई है, लेकिन इसकी दिल छू लेने वाली कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और कनेक्शन बनाती हैं. नुक्कड़ में हरि का एक किरदार था, जिसे पवन मल्होत्रा ने निभाया था. पवन मल्होत्रा वो नाम है, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा और कई भाषाओं में काम किया है. पवन मल्होत्रा टेलीविजन और ओटीटी का भी जाना माना नाम हैं. हाल ही में पवन मल्होत्रा ने एनडीटीवी से बात की और साल 1986 में आया शो नुक्कड़ को लेकर ऐसी बात कही, जो शायद ही किसी को पता हो.

दूरदर्शन के सीरियल के फेमस एक्टर की आपबीती

एक्टर पवन मल्होत्रा ने अपने करियर को लेकर कहा कि 'अभी तक मैंने जितना भी काम किया है, उससे मैं काफी खुश हूं, चाहे मैं अपने टेलीविजन शो नुक्कड़, जमीन, आसमान, आहट सर्कस की बात करूं. या तो मैं अपनी फिल्में जैसे परदेस, भाग मिल्खा भाग, जब वी मेट और काफी फिल्में हैं. मुझे मेरे करियर में दो नेशनल अवार्ड्स मिले. इसके अलावा मुझे और दूसरे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. लेकिन जब नेशनल अवार्ड मिलता है तो उसकी खुशी अलग होती है. जितना मुझे ईश्वर ने दिया, उससे मैं काफी खुश और संतुष्ट हूं.'

पवन मल्होत्रा ने नुक्कड़ को लेकर कहा, 'सीरियल नुक्कड़ को आज भी लोग याद करते हैं. इस सीरियल को आए हुए 41 साल से ज्यादा हो चुके हैं. यह एक हिट शो था, लेकिन इस शो के सिर्फ 38 एपिसोड्स ही आए थे. अगर लोगों से इस शो के बारे में पूछा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके 100 एपिसोड्स आए, कुछ लोग दूसरी बातें करते हैं. बता दूं, इस शो के इतने दिलचस्प किरदार थे, जिनको दर्शक आज भी याद करते हैं. शो की सारी कास्ट बहुत कोऑपरेटिव थी. लेकिन बाद में साल 1994 में नुक्कड़ का सेकंड पार्ट आया था. वह शो इतना सफल नहीं हो पाया और मैंने इस शो को बीच में छोड़ भी दिया था.'

उन्होंने नुक्कड़ को लेकर आगे बताय कि 'मैं साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया गया था. उस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, पीछे एक महिला थीं, वह नुक्कड़ का गाना गाने लगीं. नुक्कड़ का जो मेरे किरदार पर गाना था, वह काफी फेमस हुआ था. उस गाने को ही वह महिला गा रही थीं. मैंने उस महिला को पीछे मुड़कर देखा. उन्होंने मुझे बताया था कि जब हम हॉस्टल में थे, जब आपका ही गाना गुनगुनाते रहते थे. इससे यह पता चलता है कि आज भी इस शो को दर्शक भूले नहीं हैं.'

आजकल क्या कर रहे हैं पवन मल्होत्रा

उन्होंने बताया कि इस महीने मेरी दो फिल्में रिलीज हो रही हैं. पहली फिल्म उत्तर द पुत्तर है, इस फिल्म में अन्नू कपूर भी नजर आएंगे. फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा अमित राय की फिल्म ओ माय डॉग भी इस महीने 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इन फिल्मों का एक्टर के फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह एक अलग ही फिल्म है, जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं, वो इस फिल्म का मजा सिनेमाघरों में ले सकते हैं.

पवन ने तेलुगू, पंजाबी, हरियाणवी फिल्मों में काम किया है. पवन मल्होत्रा को ज्यादातर जमीन आसमान, सर्कस जैसे टेलीविजन शो से जाना जाता है. उन्होंने छोटे पर्दे पर नकारात्मक किरदार निभाए. उनको सबसे ज्यादा पहचान साल 2009 में आया सीरियल लागी तुझसे लगन से मिली थी. इसके अलावा वह ग्रहण, कोर्ट कचहरी, जैसे टेलीविजन शो में भी नजर आए. पवन मल्होत्रा हर किरदार को बहुत ही अलग तरीके से निभाते हैं. उनकाे बॉलीवुड का वर्सटाइल एक्टर कहा जाता है.

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