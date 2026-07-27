सनी देओल की 'बटवारा 1947' को सेंसर बोर्ड से मिला A सर्टिफिकेट, जानें फिल्म को क्यों मिली एडल्ट रेटिंग

सनी देओल ने अपनी आने वाली फिल्म 'बटवारा 1947' को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है. इस फिल्म के फैन्स के लिए ये किसी अच्छी खबर से कम नहीं. सनी देओल ने इंस्टा पर स्टोरी शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास किया है. इतना ही नहीं इस फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है. इंसानियत और प्यार के बारे में बनी ये फिल्म 14 अगस्त से आप थियेटर्स में देख सकते हैं. अगर आप फिल्म को मिली ए रेटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो बता दें कि इसमें दंगे के सीन और एक्शन सीन के चलते फिल्म को ये रेटिंग मिली हो सकती है.

'बटवारा 1947' एक मुहाजिर परिवार पर आधारित है जो बंटवारे के बाद लाहौर आता है और एक खाली पड़े हिंदू घर में रहने लगता है. मशहूर नाटककार असगर वजाहत के नाटक 'जिसने लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ई नई' पर आधारित यह कहानी एक बुजुर्ग हिंदू महिला पर केंद्रित है जो घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और मुहाजिर परिवार व उसके बीच पैदा होने वाले मुद्दों को दिखाती है. यह फिल्म मानवीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक में उम्मीद की बात करते हुए दो परिवारों के बीच के बंधन को दिखाती है.

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'बटवारा 1947' में सनी देओल मुहाजिर परिवार के मुखिया के किरदार में हैं जबकि शबाना आजमी पाकिस्तान में फंसी एक हिंदू महिला का किरदार निभा रही हैं जो अपना पुश्तैनी घर छोड़ने से इनकार कर देती है. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस का सपोर्ट मिला है. सनी और शबाना के अलावा, फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी हैं. 'बंटवारा 1947' प्रीति की लंबे समय बाद फिल्मों में वापसी है.

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