50 सेकंड के इस टीजर के 20 सेकंड ना करें मिस, पुष्पा वाले अल्लू अर्जुन पर भी भारी पड़ेगा 73 साल के सुपरस्टार का स्वैग

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मामूट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कलमकावल' का टीजर आज थिएटर्स में रिलीज हो गया है. यह टीजर दुलकर सलमान प्रोडक्शन की फिल्म ‘लोकाह: चैप्टर 1: चंद्रा' के साथ अटैच्ड है, जो आज ही ओणम रिलीज के रूप में सिनेमाघरों में आई है. मामूट्टी के फैन्स में फिल्म को जबरदस्त क्रेज है क्योंकि मामूट्टी का यह नया अवतार एंटी हीरो या सीरियल किलर ‘साइनाइड मोहन' के किरदार में दिखाई दे रहा है, जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है. इस 50 सेकंड के टीजर के 20 सेकंड में मामूट्टी नजर आते हैं और छा जाते हैं.

मामूट्टी की ‘कलमकावल' (Mammootty's Kalamkaval)

मामूट्टी की अपकमिंग फिल्म ‘कलमकावल' का निर्देशन जितिन के. जोस कर रहे हैं, जो ‘कुरुप' (2021) फिल्म के राइटर के रूप में फेमस हैं. जितिन ने जिश्नू श्रीकुमार के साथ मिलकर स्क्रीनप्ले लिखा है. जितिन के. जोस की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म है. यह फिल्म ममूट्टी कंपनी की सातवीं प्रोडक्शन है, जहां मामूट्टी खुद प्रोड्यूसर हैं.

‘कलमकावल' का टीजर (Kalamkaval Teaser )

‘कलमकावल' की स्टार कास्ट (Kalamkaval Star Cast)

‘कलमकावल' में मुख्य भूमिकाओं में मामूट्टी के अलावा विनायकन नजर आएंगे, जो पॉजिटिव शेड वाले किरदार में हैं. अन्य कलाकारों में मीरा जास्मिन, रजिशा विजयन, गायत्री अरुण और गिबिन गोपीनाथ शामिल हैं. सिनेमेटोग्राफी फैसल अली ने की है, जबकि संगीत मुईब माजीद का है, जो ‘किश्किंधा कांडम' फेम हैं. फिल्म की शूटिंग नवंबर 2024 में पूरी हो चुकी थी, और अब पोस्ट-प्रोडक्शन फाइनल स्टेज में है. फिल्म अक्टूबर 2025 में रिलीज होने की उम्मीद है.

मामूट्टी की फिल्मों का रिकॉर्ड (Mammootty Movies)

‘कलमकावल' का फर्स्ट लुक पोस्टर फरवरी 2025 में रिलीज हुआ था, जिसमें मामूट्टी सिगरेट मुंह में दबाए दिखे थे. मामूट्टी हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं से उबरकर लौटे हैं. उनकी पिछली फिल्म ‘डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स' बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन ‘काठल- द कोर' और ‘टर्बो' को खूब पसंद किया गया है. ‘कलमकावल' एक क्राइम एक्शन थ्रिलर है, जो मामूट्टी के वर्सेटाइल एक्टिंग को नया आयाम देगी.

मामूट्टी की ‘कलमकावल' पर फैन्स रिएक्शन (Kalamkaval Teaser Fans Reaction)

मामूट्टी की ‘कलमकावल' का टीजर यूट्यूब पर रिलीज किया गया. फैन्स के इस टीजर पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. मामूट्टी के एक्स हैंडल पर फैन्स बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की बात कर रहे हैं. वहीं यूट्यूब पर फैन्स लिख रहे हैं, उफ्फ विलेन. वहीं कुछ फैन्स उनके बीजीएम को जबरदस्त बता रहे हैं तो वही मामूट्टी के नए अवतार को लेकर उत्साहित हैं.