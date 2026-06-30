विज्ञापन

सुपरहिट फिल्म के डायरेक्टर को ढाई साल की जेल, नेटफ्लिक्स को लगाया था करोडों का चूना

डायरेक्टर की धोखाधड़ी की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. फिल्म के नाम पर नेटफ्लिक्स से पैसे लिए लेकिन वो फिल्म कभी पूरी हो ही नहीं पाई.

Read Time: 2 mins
Share
सुपरहिट फिल्म के डायरेक्टर को ढाई साल की जेल, नेटफ्लिक्स को लगाया था करोडों का चूना
डायरेक्टर ने नेटफ्लिक्स के साथ की धोखाधड़ी
Social Media
नई दिल्ली:

"47 रोनिन" के डायरेक्टर कार्ल रिंश को सोमवार (29 जून) को 30 महीने की फेडरल जेल की सजा सुनाई गई. जज जेड राकॉफ ने कीनू रीव्स और दूसरे गवाहों से उनकी मानसिक सेहत से जुड़ी दिक्कतों के सबूतों को ध्यान में रखते हुए सरकार की सुझाई गई सजा की आधी सजा ही उन्हें सुनाई. कोर्ट की तरफ से रिंश को ढाई साल की जेल की सजा सुनाई गई है. दिसंबर में, एक जूरी ने रिंश को वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया था. प्रॉसिक्यूटर ने साबित किया था कि साइंस-फिक्शन सीरीज "व्हाइट हॉर्स" के प्रोडक्शन के दौरान नेटफ्लिक्स के साथ लगभग 11 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की थी.

खास बात ये है कि ये फिल्म कभी पूरी हो ही नहीं पाई. इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के बजाय, रिंश ने ज्यादातर पैसे क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में जुए में लगा दिए और बाकी लाखों डॉलर लग्जरी चीजें खरीदने में खर्च कर दिए. सजा सुनाए जाने से पहले लोअर मैनहट्टन कोर्टरूम में रिंश ने जज से कहा, "मुझसे गलती हुई." "इस प्रोसेस ने मुझे अपने बारे में ऐसी चीजों को कनफ्रंट करने पर मजबूर किया जिन्हें मैं पहले कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था." 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Carl Rinsch, Netflix, Entertainment, Bollywood, Netflix News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com