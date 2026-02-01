अक्षय खन्ना आज से नहीं पुराने जमाने से हैं कमाल डांसर, देखें वायरल वीडियो जब छैया छैया पर नाचे थे रहमान डकैत

धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद से अक्षय खन्ना की खूब तारीफ हो रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी और रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त के लीड रोल वाली इस फिल्म ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि अक्षय की स्क्रीन प्रेजेंस के लिए लोगों की दीवानगी को भी फिर से जगा दिया. रहमान डकैत का उनका किरदार फिल्म के सबसे चर्चित चीजों में से एक रहा. खासकर फ्लिपरैची के गाने "FA9LA" में अक्षय खन्ना के डांस की खूब तारीफ हो रही है. अब एक तरफ नया तो दूसरी तरफ एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.
अक्षय खन्ना ने "छैया छैया" पर किया डांस
धुरंधर की OTT रिलीज के बाद, अक्षय खन्ना एक बार फिर इंटरनेट पर सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल इंटरनेट पर 2000 के दशक की शुरुआत का एक पुराना क्लिप फिर से सामने आया है. इस वायरल क्लिप में अक्षय एक अवॉर्ड नाइट में शाहरुख खान के गाने "छैया छैया" पर जबरदस्त डांस परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं.
#AkshayeKhanna dancing on #ChaiyyaChaiyya and #BajeDhol#ShahRukhKhan #SalmanKhan pic.twitter.com/oE9c6IxAii— $@M (@SAMTHEBESTEST_) February 1, 2026
इस क्लिप में अक्षय ब्लैक आउटफिट में बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं ब्लेजर, ट्राउजर, टी-शर्ट और कैप. जबकि उनके साथ ट्विंकल एक शाइनी गोल्डन लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. दोनों की शानदार केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स परफॉर्मेंस को देखने लायक बनाते हैं. अक्षय की कमफर्टेबल एनर्जी सबका ध्यान खींच रही है. इस सीक्वेंस में उस दौर के दूसरे सितारों की भी झलक मिलती है, जिसमें आमिर खान बाद में स्टेज पर आते हैं और अक्षय के साथ हम दिल दे चुके सनम के गाने "ढोली तारो ढोल बाजे" पर एक ग्रुप डांस करते हैं.
नेटिजन्स ने अक्षय खन्ना के डांस की तारीफ की
फैन्स ने तुरंत कमेंट सेक्शन में एक्टर के डांस मूव्स और चार्म की तारीफ की. एक ने लिखा, "वह इतने अच्छे क्यों हैं? उन लोगों में से एक जो बिना कोशिश किए ही हॉट लगते हैं." दूसरे ने कहा, "अक्षय सच में बहुत हॉट हैं. मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता भी है कि वह कितने हैंडसम हैं." कई लोगों ने उनके डांस स्किल्स की तारीफ की एक फैन ने उन्हें, "बहुत अंडररेटेड डांसर" कहा.
