कल्कि 2898 एडी से दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद डायरेक्टर का क्रिप्टिक पोस्ट, बोले- आगे क्या होगा...

गुरुवार को कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने ऐलान किया कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इस सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. यह खबर उनके फैंस के लिए एक झटका थी. अब फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, और फैंस का मानना है कि यह दीपिका से जुड़ा हो सकता है. गुरुवार को, नाग अश्विन ने इंस्टाग्राम पर कल्कि 2898 एडी से कृष्ण के एंट्री सीने का एक वीडियो फिर से शेयर किया, जिसे मूल रूप से एक फैन पेज द्वारा पोस्ट किया गया था.

वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "जो हुआ उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या होगा यह आप चुन सकते हैं." उनकी स्टोरी रेडिट पर सामने आई, और कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह दीपिका को लेकर है.

यूजर्स ने किए कमेंट

एक कमेंट में लिखा था, "वह बहुत गुस्से में लग रहे हैं." एक अन्य ने लिखा, "ज़ाहिर है वे दीपिका से खुश नहीं हैं, और मुझे लगता है कि यह सिर्फ़ उनके मैटरनिटी का मामला नहीं है". एक तीसरे यूजर ने लिखा, "वे कोड भाषा में क्यों बात करते हैं? बस बोल दो". एक अन्य ने लिखा, "वह दीपिका पादुकोण से काफी नाराज दिख रहे हैं, लेकिन ये सेलेब्स इतने गुप्त कोड में क्यों बात करते हैं?". एक और ने लिखा, "लगता है दीपिका को लेकर सभी बहुत नाराज हैं." एक अन्य ने कमेंट किया, "कम से कम वह आशावादी होने की कोशिश तो कर रहे हैं".

फीस बढ़ाने की वजह से बाहर हुई दीपिका?

दीपिका ने 2023 की हिट फिल्म कल्कि 2898 AD में सुमति की भूमिका निभाई थी. लेकिन गुरुवार सुबह फिल्म के प्रोडक्शन हाउस, वैजयंती मूवीज ने एक्स (पहले ट्विटर) पर घोषणा की कि दीपिका अब सीक्वल का हिस्सा नहीं हैं. पोस्ट में लिखा था, "यह आधिकारिक तौर पर घोषणा है कि दीपिका पादुकोण #Kalki2898AD के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है".

बयान में आगे कहा गया है, "पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम साझेदारी नहीं कर पाए और @Kalki2898AD जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं ज़्यादा की हक़दार है. हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं".

घोषणा के कुछ ही समय बाद, बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दीपिका ने "फिल्म के पहले भाग के लिए उन्हें दी गई फीस में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की थी". प्रोडक्शन हाउस के एक करीबी सूत्र ने आगे आरोप लगाया कि वह दिन में केवल सात घंटे काम करना चाहती थीं. हालांकि मेकर्स लंबे शूटिंग आवर्स के बदले में उन्हें आराम करने के लिए एक लग्जरी वैनिटी वैन देने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर इनकार कर दिया. दीपिका ने अभी तक इन दावों का जवाब नहीं दिया है.