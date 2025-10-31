लंच पर खुलेगी कपूर खानदान की पोल, नेटफ्लिक्स पर दिखेगा डाइनिंग विद द कपूर्स का रियल फैमिली कनेक्शन

कपूर खानदान बॉलीवुड के सबसे फेमस परिवारों में से एक हैं. कपूर खानदान की हर जनरेशन बॉलीवुड में एंट्री की है और सभी अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. हर कोई कपूर खानदान के बारे में जानना चाहता है. इस परिवार के बारे में जानने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनी है. इस डॉक्यूमेंट्री का नाम डाइनिंग विद द कपूर्स है. जिसमें कपूर खानदान के लोग अपने रिश्तों और उनसे जुड़ी यादों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे. ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. नेटफ्लिक्स ने इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है.

कब रिलीज होगी ये डॉक्यूमेंट्री

नेटफ्लिक्स ने इस डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर शेयर किया है. जिसमें पूरे कपूर परिवार की झलक फैंस को देखने को मिली है. इस पोस्टर में रणबीर कपूर, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, आदर जैन, अर्मान जैन, जहान कपूर, नव्या नवेली नंदा, अगस्त्या नंदा, रणधीर कपूर, बबीता कपूर और नीतू कपूर भी सभी एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं. नेटफ्लिक्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- कपूर खानदान का लंच इनवाइट आ गया है और आप लोग इनवाइटिड हैं. देखिए डाइनिंग विद द कपूर्स 21 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर.

ये सदस्य भी होंगे शामिल

बता दें कपूर खानदान की इस डॉक्यूमेंट्री में परिवार के और भी कई सदस्य नजर आने वाले हैं. शो में सैफ अली खान, भरत साहनी, मनोज जैन, निताशा नंदा, कुणाल कपूर, शायरा कपूर, नीला कपूर, जतिन पृथ्वीराज कपूर, कंचन देसाई, नमिता कपूर और पूजा देसाई दिखाई दे सकते हैं. फैंस एक नाम को लेकर परेशान हो रहे हैं क्योंकि आलिया भट्ट का कहीं नाम नहीं आ रहा है. जिससे फैंस को लग रहा है कि कपूर खानदान की इस डॉक्यूमेंट्री में वो नजर नहीं आने वाली हैं.