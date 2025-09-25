'अमर सिंह चमकीला' के लिए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए दिलजीत दोसांझ

इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के नॉमिनेशन का ऐलान हो गया है. इन नॉमिनेशन में नेटफ्लिक्स की मूवी और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. दिलजीत दोसांझ ने बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशनल हासिल किया है. ये नॉमिनेशन उन्हें नेटफ्लिक्स की मूवी अमर सिंह चमकीला के लिए मिला है. फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है. वहीं भारत को दूसरा नॉमिनेशन भी अमर सिंह चमकीला के लिए मिला है. टीवी मूवी/मिनी-सीरीज श्रेणी में भी अमर सिंह चमकीला ने जगह बनाई है. इस तरह दिलजीत दोसांझ और उनकी फिल्म ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

अमर सिंह चमकीला 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया और मुख्य भूमिका में दिलजीत दोसांझ ने चमकीला का किरदार निभाया, जबकि उनके साथ परिणीति चोपड़ा नजर आईं. फिल्म में पंजाब के मशहूर सिंगर चमकीला की जिंदगी, उनके संघर्ष, लोकप्रियता और हत्या की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में ए.आर. रहमान का संगीत है.

इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने आज 2025 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन की घोषणा की. 16 श्रेणियों में 26 देशों के 64 दावेदार हैं. इंटरनेशनल एकेडमी के अध्यक्ष और सीईओ ब्रूस एल. पैसनर ने कहा, 'चूँकि इंटरनेशनल एमी टेलीविजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ को मान्यता देता रहा है, इसलिए इस वर्ष के नामांकितों की रचनात्मकता और क्षमता, जो रिकॉर्ड 26 देशों से हैं, हमारे उद्योग की वैश्विक ताकत को दर्शाती है. इस नवंबर में न्यूयॉर्क शहर एक बार फिर वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा, जहां हम उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का सम्मान करेंगे.'