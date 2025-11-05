सुपरस्टार दिलीप कुमार संग रिश्ता भी नहीं बचा सका इस एक्टर का करियर, अपनी ही बुआ की बेटी से की शादी, काम के लिए मांगनी पड़ी भीख

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाते हैं, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती. दिलीप कुमार के भतीजे अयूब खान भी उन्हीं में से एक हैं. एक वक्त था जब वो बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में खूब चर्चित रहे. बेहतरीन लुक्स और शानदार एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता, मगर वक्त के साथ उनका करियर ढलान पर आ गया. एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद कहा था कि अगर जल्द काम नहीं मिला तो उन्हें भीख मांगनी पड़ सकती है. उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. जिसमें उनकी शादीशुदा जिंदगी भी शामिल है. दो शादियां करने वाले अयुब खान ने एक शादी अपनी कजिन से ही की थी.

दिलीप कुमार के भतीजे, बने थे हीरो से साइड एक्टर तक

अयूब खान का जन्म दिलीप कुमार के भाई नासिर खान और एक्ट्रेस बेगम पारा के घर हुआ था. 1992 में फिल्म माशूक से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. बाद में मृत्युदंड में माधुरी दीक्षित के साथ नजर आए. इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई. लेकिन धीरे धीरे फिल्मी सफर थमने लगा. तब उन्होंने टीवी की ओर रुख किया और उतरन, शक्ति: अस्तित्व के एहसास की, और तेरे इश्क में घायल जैसे शो से पहचान बनाई. हाल ही में वो नीरजा एक नई पहचान में नजर आए थे.

दो शादियां, एक कजिन से रिश्ता और टूटी मोहब्बत

अयूब खान की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चाओं में रही. उन्होंने अपनी बुआ की बेटी यानी कि अपनी कजिन मायसा (मारिसा) से 1992 में शादी की थी. लेकिन कुछ साल बाद दोनों का तलाक हो गया. शादी से पहले वो कॉलेज में निहारिका से प्यार करते थे. जो उस वक्त अमेरिका चली गई थीं. बाद में दोनों की मुलाकात फिर हुई और उन्होंने शादी कर ली. लेकिन 2016 में यह रिश्ता भी टूट गया. करियर और रिश्तों दोनों में अयूब खान को संघर्ष झेलना पड़ा. लेकिन आज भी वो अपनी मेहनत से खुद को साबित करने की कोशिश में हैं.