ओजेम्पिक के इस्तेमाल से पतले हुए करण जौहर? वजन देखकर ट्विंकल खन्ना बोलीं- इतने इंजेक्शन मत लिया कर...

ट्विंकल खन्ना और काजोल अपना शो लेकर आई हैं. जिसमें कई बॉलीवुड स्टार्स आते हैं. टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल के इस एपिसोड में करण जौहर और जाह्नवी कपूर आए हैं. करण जौहर और ट्विंकल खन्ना बहुत पुराने दोस्त हैं. ट्विंकल करण से चुटकी लेती रहती हैं. करण जौहर का वजन बहुत कम हो गया है. जिसे लेकर ट्विंकल खन्ना ने चुटकी ली है. करण ने शो में ओज़ेम्पिक को लेने की अफवाहों को भी उठाया. इस बात पर ही ट्विंकल ने करण से चुटकी ली.

ट्विंकल ने ली चुटकी

एपिसोड की शुरुआत में, ट्विंकल ने करण से कहा कि उन्हें खिलाने के लिए बहुत सारा खाना है क्योंकि वह शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास उनके लिए पर्याप्त खाना नहीं होता है. करण ने आगे कहा- लेकिन अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पढ़ेंगे, तो उन्हें लगेगा कि मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि मैं ओज़ेम्पिक जैसे केमिकल सब्सटेंस लेता हूं. इसके जवाब में ट्विंकल ने चुटकी लेते हुए कहा- बेटा, इतने इंजेक्शन मत लिया कर, इतना दुबला हो गया है. मम्मी क्या बोलेगी.

करण ने किया रिएक्ट

ट्विंकल को जवाब देते हुए करण जौहर ने कहा- मम्मी बेचारी कुछ नहीं बोलती हैं आजकल.यह देखकर सभी लोग खाने की तरफ़ बढ़ गए.जहां करण ने कहा कि उन्होंने काफी समय से इतने सारे कार्ब्स नहीं देखे थे. करण ने कत्सु करी भी देखी और कहा कि यह उनकी सबसे पसंदीदा है. जाह्नवी ने बताया कि पाया करी उनकी सबसे पसंदीदा है.

बता दें 2024 से करण अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. हालांकि करण ने साफ किया था कि ये जबरदस्त नतीजे उनके स्वस्थ वजन घटाने और डाइट च्वाइस के कारण थे. कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वह वजन घटाने वाली दवाएं ले रहे थे. करण कई बार अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बात कर चुके हैं.