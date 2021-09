Diana Penty ने लिया लैला चैलेंज, लहंगा पहन 'O Meri Laila' सॉन्ग पर झूमकर किया डांस

डायना पेंटी (Diana Penty) ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है 'Twirled into the trend'. वहीं फैन्स भी उनके इस वीडियो को देख उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Wow, you look beautiful', तो किसी ने लिखा है 'You are looking like princess'. इसी के साथ इस वीडियो पर कुछ ही समय में 7 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं.

डायना पेंटी (Diana Penty) के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2012 में 'कॉकटेल' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान नजर आए थे. उसके चार साल बाद उनकी अगली फिल्म 'हैप्पी भाग जाएगी' रिलीज हुई थी, जिसे खूब पसंद किया गया था. इसके बाद डायना पेंटी 'लखनऊ सेंट्रल', 'परमाणुः द स्टोरी ऑफ पोखरण', 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' और 'खानदानी शफाखाना' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.