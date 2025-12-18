विज्ञापन

'धुरंधर' पाकिस्तान में धड़ल्ले से हो रही डाउनलोड, पड़ोसी मुल्क में बैन है रणवीर सिंह की मूवी, 12 दिन में 20 लाख डाउनलोड

पाकिस्तान में धुरंधर बैन है, लेकिन फिल्म का क्रेज कुछ ऐसा है कि लोग इसे गैर कानूनी तरीके से डाउनलोड करके देख रहे हैं. तभी तो 12 दिन में 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं.

Read Time: 3 mins
Share
'धुरंधर' पाकिस्तान में धड़ल्ले से हो रही डाउनलोड, पड़ोसी मुल्क में बैन है रणवीर सिंह की मूवी, 12 दिन में 20 लाख डाउनलोड
पाकिस्तान में रणवीर सिंह की धुरंधर ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड
नई दिल्ली:

धुरंधर के पाकिस्तान और गल्फ देशों में बैन होने से आदित्य धर की फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है. फिल्म जहां लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है तो वहीं इंटरनेट पर फिल्म की चर्चा ने ऑडियंस की फिल्म के बारे में जानने की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है. इसी बीच पाकिस्तान में आईएसआई के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धुरंधर में 1999 का कांधार हाईजैक, मुंबई का 26/11 हमला और ल्यारी गैंग वॉर दिखाया गया है, जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं आए, जिसके चलते इसे रोकने की सारी कोशिशें की गईं. फिल्म पाकिस्तान में बैन है. लेकिन, ISI ने डिजिटल स्पेस पर पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया है और ब्लैकआउट की कोशिशें बुरी तरह फेल हो गई हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फिल्म के लगभग 2 मिलियन (20 लाख) गैर कानूनी डाउनलोड पाकिस्तान में केवल 2 हफ्ते में किए गए हैं.

पाकिस्तान में धड़ल्ले से डाउनलोड हो रही धुरंधर

इस तरह धुरंधर, 2.0 और रईस को पछाड़कर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पायरेटेड की गई मूवी बन गई है. पाकिस्तान में बैन से मूवी मेकर्स को भले ही 50-60 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन पूरे पाकिस्तान में यह मैसेज गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से टेरर स्टेट है.

यह भारत के लिए एक साइकोलॉजिकल जीत है, जो मूवी बैन होने के बावजूद मैसेज फैलाने में कामयाब रहा. दरअसल, पाकिस्तानी खास तौर पर ल्यारी को दिखाए जाने से परेशान हैं. सरकार इस नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए इतनी बेचैन है कि उन्होंने ल्यारी के बारे में एक फिल्म जल्दी बनाने का फैसला कर लिया है, जिसमें उस जगह को पॉजीटिव तरीके से पेश किया जाएगा.

इससे पहले सिंध सूचना विभाग ने एक X पोस्ट में कहा. "गलत जानकारी सच्चाई को मिटा नहीं सकती. ल्यारी संस्कृति, शांति और मजबूती के लिए जाना जाता है - हिंसा के लिए नहीं. जबकि धुरंधर प्रोपेगेंडा फैला रही है, मेरा ल्यारी जल्द ही गौरव और खुशहाली की असली कहानी बताएगी. #MeraLyari फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज हो रही है. ल्यारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा कभी सफल नहीं होगा."

सोशल मीडिया पर सामने आया सच

आईएसआई इंटरनेट को मॉनिटर करने पर बिल्कुल नाकामयाब साबित हुई है. एक एक्स पोस्ट के अनुसार, 1.8 मिलियन टोरेंट डाउनलोड पाकिस्तान में केवल 2 हफ्ते में किए गए हैं. यह पिछले दो दशकों में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली बॉलीवुड मूवी है. रिपोर्ट्स की मानें तो श्रीलंका, नेपाल और मलेशिया के सर्वर का इस्तेमाल करके डार्क वेब एक्सपर्ट पाकिस्तान में गैर कानूनी रुप से फिल्म को डाउनलोड कर रहे हैं. वहीं वीपीएन के जरिए भी फिल्म को डाउनलोड किया जा रहा है.

अधिकारियों का मानना है कि डाउनलोड की संख्या यह बताती है कि फिल्म को लेकर पाकिस्तान में काफी उत्सुकता है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के बीच धुरंधर की चर्चा पाकिस्तान में भी खूब हो रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Movie, Dhurandhar Download, Dhurandhar Download In Pakistan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com