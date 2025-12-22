विज्ञापन

धुरंधर के धूर्त जमाल जमाली को नबील गबोल ने बताया बेवकफू, कहा- मैं दबंग रहा हूं

अपने वायरल इंटरव्यू में पाकिस्तानी नेता नबील ने फिल्म पर अंतरराष्ट्रीय बैन लगवाने की बात की, लेकिन साथ ही शिकायत की कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इंटरनेशनल लॉबिंग कर सकें.

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर के धूर्त जमाल जमाली को नबील गबोल ने बताया बेवकफू, कहा- मैं दबंग रहा हूं
पाकिस्तान में बैठे असली जमाल जमीली को धुरंधर पर आया गुस्सा
Social Media
नई दिल्ली:

आदित्य धर निर्देशित फिल्म ‘धुरंधर' रिलीज के बाद से सुर्खियों में है. इसकी एक बड़ी वजह ये है कि फिल्म में कई किरदार असल जिंदगी से इंस्पायर्ड हैं. इन्हीं में से एक किरदार था जमील जमाली का जिसे राकेश बेदी ने निभाया है. यह कैरेक्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता नबील गबोल से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है. अब नबील गबोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वे फिल्म में अपने किरदार की पर्सनैलिट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं साथ ही साथ राकेश बेदी को बेवकूफ भी कह रहे हैं.

नबील गबोल का गुस्सा

वीडियो में नबील कहते हैं कि उनकी असली पर्सनैलिटी बहुत दबंग रही है लेकिन फिल्म में इसे सही से नहीं दिखाया गया. वे ल्यारी को आतंक का अड्डा बताने की कोशिश पर भी भड़के और बोले, “ल्यारी कोई टेररिस्ट हब नहीं है. अगर भारत का कोई एजेंट सच में यहां आता तो जिंदा वापस नहीं जाता.” उन्होंने फिल्म को ल्यारी और पाकिस्तान को बदनाम करने की असफल कोशिश करार दिया और कहा कि सिर्फ 10 प्रतिशत ही सच्चाई दिखाई गई है.

यह भी पढ़ें: धुरंधर में 'शरारत' करने से तमन्ना भाटिया को किसने रोका? नाम और वजह दोनों कर देंगी हैरान

नबील ने यह भी दावा किया कि फिल्म से साबित हो रहा है कि भारत, पाकिस्तान में RAW एजेंट भेजता है. राकेश बेदी की परफॉर्मेंस पर तंज कसते हुए उन्होंने उन्हें बेवकूफ कॉमेडियन बताया और कहा कि असली नबील गबोल ऐसे नहीं थे.

फिल्म बैन कराने के लिए पैसे नहीं

इंटरव्यू में नबील ने फिल्म पर अंतरराष्ट्रीय बैन लगवाने की बात की, लेकिन साथ ही शिकायत की कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इंटरनेशनल लॉबिंग कर सकें. अरब देशों द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों पर बैन का जिक्र करते हुए वे गरीबी का रोना रोते नजर आए. इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं.

यहां देखें वीडियो-

फिल्म में बेटी का रोल और लोगों के सवाल

‘धुरंधर' में राकेश बेदी की ऑन-स्क्रीन बेटी यलीना जमाली का किरदार भी है जिसे रणवीर सिंह से प्यार हो जाता है. अब वायरल वीडियो पर कमेंट्स में लोग नबील से उनकी असली बेटी के बारे में पूछ रहे हैं, जिससे ट्रोलिंग और बढ़ गई है. फिल्म की कास्टिंग और कहानी पहले से ही चर्चा में है, और नबील गबोल का यह रिएक्शन विवाद को और हवा दे रहा है.

यह भी पढ़ें: Dhurandhar box office collection day 17: रणवीर सिंह ने तोड़ दिया सनी देओल की गदर-2 का रिकॉर्ड, कमाए इतने करोड़

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar Jamil Jamali, Dhurandhar Real Jamil Jamali, Dhurandhar Nabil Gabol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com