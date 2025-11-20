विज्ञापन

रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हैं धुरंधर के किरदार? जानें किसका रोल निभा रहे हैं रणवीर सिंह

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में कौन-सा किरदार कौन सा सेलेब निभाने वाला है आइए आपको बताते हैं.

रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है रणवीर सिंह की धुरंधर
रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है रणवीर सिंह की धुरंधर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटिड फिल्म धुरंधर रिलीज होने के लिए तैयार है, जो इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें फिल्म के किरदारों को लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है. धुरंधर की कहानी, शूटिंग के बारे में लोग लंबे समय से सोच रहे थे. अब मंगलवार को ट्रेलर आ गया है उसके बाद फैंस को पता चल गया है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है. आइए आपको बताते हैं कि कौन से एक्टर का किरदार किस रियल लाइफ पर्सनालिटी से इंस्पायर है. जिस बारे में हर कोई लंबे वक्त से जानना चाहता है.

रणवीर सिंह का किरदार इनसे है इंस्पायर

सोशल मीडिया ने ढूंढ निकाला है कि कौन किसका किरदार निभा रहा है. रणवीर सिंह के किरदार के बारे में ट्रेलर में ज्यादा नहीं बताया गया है. वो ट्रेलर में अंडरकवर एजेंट या इंडियन आर्मी के सोल्जर का रोल निभा रहे हैं जो पाकिस्तान में है. उनके लुक को देखकर कहा जा रहा है कि वो मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं.

अर्जुन रामपाल

ट्रेलर में अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल के किरदार में एक भारतीय सैनिक को टॉर्चर करने से शुरू होता है, जिसके शरीर में मछली के कांटे चुभे हुए हैं. इकबाल को याद है कि वह पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट मुहम्मद ज़िया-उल-हक के बदनाम नारे "भारत को हज़ार घाव देकर खून बहाने" से इंस्पायर हुए थे.मेजर इकबाल का कैरेक्टर इलियास कश्मीरी पर बेस्ड लगता है, जिसे कभी नया ओसामा बिन लादेन कहा जाता था.

आर माधवन

धुरंधर के ट्रेलर में आर. माधवन ने अजय सान्याल का रोल किया है, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के नाम से जाना जाता है. आर माधवन का रोल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पूर्व डायरेक्टर अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है.

अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना फिल्म में रहमत डकैत के किरदार में नजर आने वाले हैं. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, रहमान डकैत - जिनका असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था - कराची के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक था.

संजय दत्त

संजय दत्त ने बंदूक लिए और सिगरेट पीते SP चौधरी असलम के किरदार में अपना खास स्वैग दिखाया है. ये फिल्म पाकिस्तान के टॉप पुलिसवालों और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक चौधरी असलम पर आधारित है. असली पुलिस वालों को ल्यारी में गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए जाना जाता था, जिसमें रहमान डकैत और अरशद पप्पू जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन को गिरफ्तार करना और मारना शामिल है.

