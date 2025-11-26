रिलीज हुआ धुरंधर का पहला गाना ‘इश्क जलाकर – कारवां’, ट्रेलर के बाद फैंस की मांग पर मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला

फिल्म धुरंधर के मेकर्स ने मंगलवार 25 नवंबर 2025 को इसका पहला गाना ‘इश्क जलाकर – कारवां' रिलीज़ कर दिया. यह फैसला फैंस की जबरदस्त मांग और सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा के बाद लिया गया. ट्रेलर में इस गाने की थोड़ी सी झलक दिखी थी, जिसके बाद से ही लोग पूरे गाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. शाश्वत सचदेव की ओर से कंपोज़ किया गया यह गाना मशहूर संगीतकार रोशन लाल की क्लासिक धुन ‘ना तो कारवां की तलाश' से इंस्पायर्ड है. यह गाना सारेगामा के आइकॉनिक म्यूजिक कैटलॉग का हिस्सा भी है. मेकर्स ने बताया कि जैसे ही ट्रेलर आया, सोशल मीडिया पर इस गाने के छोटे-छोटे क्लिप्स और फैन-मेड एडिट्स की बाढ़ आ गई. हर जगह लोग इसी धुन पर रील और वीडियो बना रहे थे और बार-बार पूरा गाना रिलीज करने की मांग कर रहे थे.



म्यूज़िक वीडियो में रणवीर सिंह पूरी तरह छाए हुए हैं. वीडियो में ट्रेडिशनल कव्वाली और मॉडर्न बीट्स का शानदार मेल देखने को मिलता है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. गाने का यह नया वर्शन क्लासिक म्यूजिक और आज की नई धुनों का खूबसूरत मिश्रण है.



फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने बताया कि इस गाने को इतनी जल्दी रिलीज़ करने का कोई प्लान नहीं था. उन्होंने कहा, “हमने सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाने का सोचा था, लेकिन जिस तरह लोगों ने उसको पसंद किया, उसने हमें हैरान कर दिया. रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त था कि हमें पूरा गाना तुरंत रिलीज करना पड़ा.”



धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और इसे ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन अहम किरदारों में नज़र आएंगे.





