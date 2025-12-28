दुबई में बैन है धुरंधर, फिर भी दिल्ली पहुंचा फिल्म देखने दिल्ली पहुंचा दीवाना फैन, देखें फिल्म देखने के बाद कैसा था रिएक्शन

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का क्रेज कितना है, ये तो हम सभी जानते हैं. अपनी फेवरेट फिल्म को देखने के लिए लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट लेते हैं, तो कई ऐसा कुछ कर देते हैं जो बहुत हटके होता है. कुछ इसी तरह से आदित्य धर की फिल्म है धुरंधर को देखने के लिए एक फैन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल, कई अरब कंट्री में धुरंधर फिल्म बैन कर दी गई है, इसके बावजूद एक शख्स ऐसा है जो सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करके इस फिल्म को देखने के लिए दुबई से भारत आ गया.

धुरंधर देखने के लिए दुबई से दिल्ली पहुंच फैन

इंस्टाग्राम पर the_jerry_sandhu नाम से बने पेज पर जैरी संधू नाम के शख्स का एक वीडियो शेयर किया गया हैं. इस वीडियो में ये शख्स कह रहा हैं कि दुबई में ये मूवी बैन हो गई तो क्या, मैं ये मूवी नहीं देखूंगा? इसके बाद ये शख्स फ्लाइट से ट्रैवल करते हुए इस फिल्म को देखने के लिए दुबई से दिल्ली तक पहुंच जाता हैं. वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- यहां बैन है, मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्ट है. कभी-कभी सिनेमा के प्यार के लिए सीमाएं पार करनी पड़ती हैं. दुबई से दिल्ली तक सिर्फ धुरंधर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए. इतनी दूर का सफर बिल्कुल सार्थक रहा. सोशल मीडिया पर इस फैन का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है धुरंधर फिल्म

बता दें कि रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन स्टारर फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. 20 दिन से ज्यादा से ये फिल्म बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है और 800 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन अब तक कर चुकी है. वो समय दूर नहीं जब ये फिल्म 1000 की क्लब में शामिल हो गई है. कई इस्लामिक कंट्री में बैन के बावजूद लोगों का प्यार इस फिल्म के लिए कम नहीं हो रहा है. इस फिल्म का अगला पार्ट मार्च 2026 में आएगा.