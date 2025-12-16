अक्षय खन्ना को रहमान डकैत बनाने वाले Dhurandar कास्टिंग डायरेक्टर का Border 2 कनेक्शन, बोले- सनी पाजी

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. धुरंधर के इस शोर के बीच आज यानी 16 दिसंबर 2025 को सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज होने जा रहा है. 'बॉर्डर 2' के टीजर को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुगबुगाहट है. अब धुरंधर में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत, रणवीर सिंह को हम्जा, संजय दत्त चौधरी असलम और अर्जुन रामपाल को मेजर इकबाल बनाने वाले कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना बॉर्डर 2 से कनेक्शन बता दिया है और सनी देओल को लेकर ये बात कही है.

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर' के मिशन के बाद अब पाकिस्तान में गूंजेगी सनी देओल की दहाड़, बॉर्डर 2 टीजर अपडेट

धुरंधर और बॉर्डर 2 टीजर

धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, 'आज बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज़ हो रहा है. इस ऐतिहासिक कहानी को बड़े पर्दे पर वापसी करते देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं. बॉर्डर 2 पर काम करने में मुझे बहुत मजा आया, और आज टीजर रिलीज होते ही बॉर्डर से जुड़ी बचपन की कई यादें ताजा हो गईं. बॉर्डर से बॉर्डर 2 तक, निर्देशक अनुराग सिंह पाजी के लिए बहुत खुश हूं. और हां, बाकी सभी के लिए भी, अहान, दिलजीत, वरुण, और सनी पाजी के लिए भी.'

It's Border 2 teaser day! 🇮🇳

Very excited to witness this iconic story return to the big screen.I had the best time working on Border 2, and with the teaser releasing today, so many childhood memories of Border are coming rushing back.From Border to Border 2So happy for… — Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) December 16, 2025

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गरदा उड़ाए हुए है. फिल्म दुनिया भर मे 500 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. दूसरे वीकेंज भी फिल्म ने धमाकेदार कलेक्शन किया है. तरण आदर्श के मुताबिक, धुरंधर ने दुनियाभर में 123.66 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. जबकि दूसरे वीकेंड पर 146 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर धुरंधर ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था. फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन की तरफ कदम बढ़ा रही है.

धुरंधर का बजट और कास्ट

धुरंधर के बजट की बात करें तो आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपये है. धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. फिल्म में सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी. आर. माधवन और रणवीर सिंह लीड रोल में हैं.