अक्षय खन्ना को रहमान डकैत बनाने वाले Dhurandar कास्टिंग डायरेक्टर का Border 2 कनेक्शन, बोले- सनी पाजी

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत, रणवीर सिंह को हम्जा, संजय दत्त चौधरी असलम और अर्जुन रामपाल को मेजर इकबाल बनाने वाले कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना बॉर्डर 2 से कनेक्शन बता दिया है और जानें सनी देओल को लेकर ये बात कही है.

धुरंधर कास्टिंग डायरेक्टर का बॉर्डर 2 कनेक्शन
धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. धुरंधर के इस शोर के बीच आज यानी 16 दिसंबर 2025 को सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज होने जा रहा है. 'बॉर्डर 2' के टीजर को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुगबुगाहट है. अब धुरंधर में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत, रणवीर सिंह को हम्जा, संजय दत्त चौधरी असलम और अर्जुन रामपाल को मेजर इकबाल बनाने वाले कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना बॉर्डर 2 से कनेक्शन बता दिया है और सनी देओल को लेकर ये बात कही है. 

धुरंधर और बॉर्डर 2 टीजर

धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, 'आज बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज़ हो रहा है.  इस ऐतिहासिक कहानी को बड़े पर्दे पर वापसी करते देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं. बॉर्डर 2 पर काम करने में मुझे बहुत मजा आया, और आज टीजर रिलीज होते ही बॉर्डर से जुड़ी बचपन की कई यादें ताजा हो गईं. बॉर्डर से बॉर्डर 2 तक, निर्देशक अनुराग सिंह पाजी के लिए बहुत खुश हूं. और हां, बाकी सभी के लिए भी, अहान, दिलजीत, वरुण, और सनी पाजी के लिए भी.'

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गरदा उड़ाए हुए है. फिल्म दुनिया भर मे 500 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. दूसरे वीकेंज भी फिल्म ने धमाकेदार कलेक्शन किया है. तरण आदर्श के मुताबिक, धुरंधर ने दुनियाभर में 123.66 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. जबकि दूसरे वीकेंड पर 146 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर धुरंधर ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था. फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन की तरफ कदम बढ़ा रही है.

धुरंधर का बजट और कास्ट

धुरंधर के बजट की बात करें तो आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपये है. धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. फिल्म में सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी. आर. माधवन और रणवीर सिंह लीड रोल में हैं.

Dhurandhar, Border 2, Akshaye Khanna, Sunny Deol
