धुरंधर में रणवीर सिंह से 20 साल छोटी सारा अर्जुन क्यों बनी उनकी हीरोइन, 1300 लड़कियों में कैसे हुईं सिलेक्ट- कास्टिंग डायरेक्टर का खुलासा

धुरंधर इतिहास रच रही है और हर तरफ रिकॉर्ड तोड़ रही है. सिर्फ़ 10 दिनों में रणवीर सिंह-स्टारर फ़िल्म ने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये कमाए. मिली-जुली रिपोर्ट्स के बावजूद धुरंधर की ज़बरदस्त सफलता अपने आप में एक मील का पत्थर है. हालांकि, हम लीड जोड़ी रणवीर और सारा अर्जुन के बीच उम्र के अंतर पर हो रही चर्चा को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. रणवीर सिंह (40) और सारा (20) के रोमांस ने फ़िल्म देखने वालों और समीक्षकों को तब से परेशान किया हुआ है, जब से फ़िल्म का पहला लुक सामने आया था. अब, धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर ने ऐसी असामान्य जोड़ी की आलोचना पर बात की है. उन्होंने एज गैप पर खुलकर बात की.

फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश ने साफ़ किया कि उम्र का अंतर ज़रूरी था, "मेरे पास बहुत साफ़ ब्रीफ़ था. कहानी यह है कि वह उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है. इसलिए, हम जानते थे कि हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो 20-21 साल की हो." छाबड़ा ने भरोसा दिलाया कि जब पार्ट 2 आएगा, तो जो लोग भी उम्र के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें "सभी जवाब मिल जाएंगे." उन्होंने आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि हमारे पास 26-27 साल की उम्र के अच्छे एक्टर नहीं हैं. हमारे पास अच्छे एक्टर हैं, लेकिन यह उम्र का अंतर फ़िल्म में ज़रूरी था. आप हर बात लोगों को नहीं समझा सकते. जब मैं भी उम्र के अंतर के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं हंस रहा था. फ़िल्म की ब्रीफ़ के हिसाब से, यह सही है."



छाबड़ा ने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि आदित्य सहित कई डायरेक्टर अब नए लोगों को ज़्यादा मौके दे रहे हैं. कास्टिंग पर अपनी बात शेयर करते हुए उन्होंने कहा, "मेरा आइडिया था कि हम पूरी दुनिया बना रहे हैं. इसलिए, हम सरप्राइज़ कास्टिंग कर रहे हैं और यह लड़की बिल्कुल नई दिखनी चाहिए. भले ही वह चाइल्ड एक्टर रही हो और चाइल्ड एक्टर के तौर पर कुछ फ़िल्में की हों, हम एक नया अप्रोच देना चाहते थे. इसलिए, मैं सारा के साथ काम कर रहा हूं और वह ऑडिशन के लिए आती रही है. वह सच में एक प्यारी लड़की है." मुकेश ने बताया कि जब सारा ने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने उसके प्यारे चेहरे के पीछे छिपी प्रतिभा को देखा. मुकेश ने आखिर में कहा, "वह एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. आप यह पार्ट 2 में देखेंगे." धुरंधर पार्ट 2 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होगी.

